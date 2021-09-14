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В конце сентября стартует Кубок Украины по онлайн-покеру – расписание и правила участия

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
14 сентября, 11:50
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PokerMatch проведет грандиозную серию на 72 турнира, в которых разыграет более 22 миллионов гривен
Кубок Украины по онлайн-покеру пройдет на PokerMatch
Кубок Украины по онлайн-покеру пройдет на PokerMatch / Фото: PokerMatch

Совсем скоро в Украине состоится крупный ивент по онлайн-покеру. Компания PokerMatch при поддержке Всеукраинской федерации спортивного покера анонсировала проведение Кубка Украины по онлайн-покеру (UPC).

Призовой фонд серии составит более 22 миллиона гривен! Серия пройдет с 24 сентября по 17 октября и будет включать в себя аж 72 онлайн-турнира, подготовленных PokerMatch и экспертом Глебом Тремзиным.

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Большинство ивентов по Холдему, Омахе и Китайскому покеру пройдут в формате ре-энтри, без ребаев и аддонов. Победители получат памятные медали, Кубки и крутые призовые.

Бай-ины событий будут варьироваться от 250 гривен до 2000 гривен. Ежедневно будут проходить по три ивента в разных дисциплинах. Вот расписание самых крупных турниров серии:

ДатаВремяНазвание турнираИграБай-инГарантия
25.09 Вс20:00[UPC #2] Zhytomyr Cup 1,000,000Holdem500 грн1,000,000 грн
02.10 Сб20:00[UPC #9] Zaporizhzhia Cup 1,000,000Holdem500 грн1,000,000 грн
09.10 Сб20:00[UPC #16] Kropyvnytskyi Cup 1,000,000Holdem500 грн1,000,000 грн
16.10 Сб20:00[UPC #23] Chernivtsi Cup 1,000,000Holdem500 грн1,000,000 грн
17.10 Вс20:00[UPC #24] Kyiv Cup 2,000,000Holdem1,000 грн2,000,000 грн
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Также компания разыграет еще по 300 тысяч гривен в командном лидерборде на GipsyTeam, а также в акции "Турниромания". Детали акции и полное расписание серии читайте на официальном сайте PokerMatch.

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