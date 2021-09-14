В конце сентября стартует Кубок Украины по онлайн-покеру – расписание и правила участия

Совсем скоро в Украине состоится крупный ивент по онлайн-покеру. Компания PokerMatch при поддержке Всеукраинской федерации спортивного покера анонсировала проведение Кубка Украины по онлайн-покеру (UPC).
Призовой фонд серии составит более 22 миллиона гривен! Серия пройдет с 24 сентября по 17 октября и будет включать в себя аж 72 онлайн-турнира, подготовленных PokerMatch и экспертом Глебом Тремзиным.
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Большинство ивентов по Холдему, Омахе и Китайскому покеру пройдут в формате ре-энтри, без ребаев и аддонов. Победители получат памятные медали, Кубки и крутые призовые.
Бай-ины событий будут варьироваться от 250 гривен до 2000 гривен. Ежедневно будут проходить по три ивента в разных дисциплинах. Вот расписание самых крупных турниров серии:
|Дата
|Время
|Название турнира
|Игра
|Бай-ин
|Гарантия
|25.09 Вс
|20:00
|[UPC #2] Zhytomyr Cup 1,000,000
|Holdem
|500 грн
|1,000,000 грн
|02.10 Сб
|20:00
|[UPC #9] Zaporizhzhia Cup 1,000,000
|Holdem
|500 грн
|1,000,000 грн
|09.10 Сб
|20:00
|[UPC #16] Kropyvnytskyi Cup 1,000,000
|Holdem
|500 грн
|1,000,000 грн
|16.10 Сб
|20:00
|[UPC #23] Chernivtsi Cup 1,000,000
|Holdem
|500 грн
|1,000,000 грн
|17.10 Вс
|20:00
|[UPC #24] Kyiv Cup 2,000,000
|Holdem
|1,000 грн
|2,000,000 грн
Также компания разыграет еще по 300 тысяч гривен в командном лидерборде на GipsyTeam, а также в акции "Турниромания". Детали акции и полное расписание серии читайте на официальном сайте PokerMatch.