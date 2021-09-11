Украинский эксперт разыграет 50 тысяч гривен среди любителей Виндфолл-турниров

Крупнейший покер-рум Украины PokerMatch и эксперт Степан Осиновский приглашают любителей покера на новую увлекательную акцию

Степан Осиновский приглашает на горячие Виндфолл-турниры / Фото: PokerMatch

В конце августа PokerMatch представил трех новых экспертов. Ими стали Глеб Тремзин, Степан Осиновский и Сергей Нестеренко.

Клиентов ожидает множество акций от представителей покер-рума. К примеру, на прошлой неделе Глеб Тремзин провел именной турнир, в котором было разыграно более полутора миллионов гривен.

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А в понедельник игроков ожидает крутая акция [50k] Stepan Windfall Race от Степана Осиновского. В течение всего дня и до трех часов ночи вторника покеристы могут сыграть Виндфолл-турниры и поучаствовать в розыгрыше 50 тысяч гривен.

Чтобы принять участие в акции, необходимо отыгрывать Виндфоллы с бай-ином 500 или 1000 гривен. Участники турниров будут получать очки в лидерборд.

Бай-ин Место Очки 500 1 300 500 2 150 500 3 75 1000 1 600 1000 2 300 1000 3 150

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По итогам дня 15 лучших игроков, которые набрали наибольшее количество очков в лидерборд, разделят призовой фонд в 50 тысяч гривен.

Место в лидерборде Приз 1 10 000 грн 2 8 000 грн 3 6 000 грн 4-5 5 000 грн 6-7 3 000 грн 8-9 2 000 грн 10-15 1 000 грн

Детальнее с правилами акции [50k] Stepan Windfall Race можно ознакомиться на сайте PokerMatch. Удачи!