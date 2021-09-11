Украинский эксперт разыграет 50 тысяч гривен среди любителей Виндфолл-турниров

В конце августа PokerMatch представил трех новых экспертов. Ими стали Глеб Тремзин, Степан Осиновский и Сергей Нестеренко.
Клиентов ожидает множество акций от представителей покер-рума. К примеру, на прошлой неделе Глеб Тремзин провел именной турнир, в котором было разыграно более полутора миллионов гривен.
А в понедельник игроков ожидает крутая акция [50k] Stepan Windfall Race от Степана Осиновского. В течение всего дня и до трех часов ночи вторника покеристы могут сыграть Виндфолл-турниры и поучаствовать в розыгрыше 50 тысяч гривен.
Чтобы принять участие в акции, необходимо отыгрывать Виндфоллы с бай-ином 500 или 1000 гривен. Участники турниров будут получать очки в лидерборд.
|Бай-ин
|Место
|Очки
|500
|1
|300
|500
|2
|150
|500
|3
|75
|1000
|1
|600
|1000
|2
|300
|1000
|3
|150
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По итогам дня 15 лучших игроков, которые набрали наибольшее количество очков в лидерборд, разделят призовой фонд в 50 тысяч гривен.
|Место в лидерборде
|Приз
|1
|10 000 грн
|2
|8 000 грн
|3
|6 000 грн
|4-5
|5 000 грн
|6-7
|3 000 грн
|8-9
|2 000 грн
|10-15
|1 000 грн
Детальнее с правилами акции [50k] Stepan Windfall Race можно ознакомиться на сайте PokerMatch. Удачи!