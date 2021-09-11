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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Украинский эксперт разыграет 50 тысяч гривен среди любителей Виндфолл-турниров

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
11 сентября, 13:00
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Крупнейший покер-рум Украины PokerMatch и эксперт Степан Осиновский приглашают любителей покера на новую увлекательную акцию
Степан Осиновский приглашает на горячие Виндфолл-турниры
Степан Осиновский приглашает на горячие Виндфолл-турниры / Фото: PokerMatch

В конце августа PokerMatch представил трех новых экспертов. Ими стали Глеб Тремзин, Степан Осиновский и Сергей Нестеренко.

Клиентов ожидает множество акций от представителей покер-рума. К примеру, на прошлой неделе Глеб Тремзин провел именной турнир, в котором было разыграно более полутора миллионов гривен.

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А в понедельник игроков ожидает крутая акция [50k] Stepan Windfall Race от Степана Осиновского. В течение всего дня и до трех часов ночи вторника покеристы могут сыграть Виндфолл-турниры и поучаствовать в розыгрыше 50 тысяч гривен.

Чтобы принять участие в акции, необходимо отыгрывать Виндфоллы с бай-ином 500 или 1000 гривен. Участники турниров будут получать очки в лидерборд.

Бай-инМестоОчки
5001300
5002150
500375
10001600
10002300
10003150
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По итогам дня 15 лучших игроков, которые набрали наибольшее количество очков в лидерборд, разделят призовой фонд в 50 тысяч гривен.

Место в лидербордеПриз
110 000 грн
28 000 грн
36 000 грн
4-55 000 грн
6-73 000 грн
8-92 000 грн
10-151 000 грн

Детальнее с правилами акции [50k] Stepan Windfall Race можно ознакомиться на сайте PokerMatch. Удачи!

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