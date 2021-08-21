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Украинский покер-рум собрал топовую команду экспертов – знакомимся поближе (фото)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
21 августа, 13:15
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Глеб Тремзин, Степан Осиновский, Сергей Нестеренко стали новыми лицами крупнейшего покер-рума страны PokerMatch
Новые эксперты PokerMatch
Новые эксперты PokerMatch / Фото: PokerMatch

Вчера PokerMatch представил новую команду экспертов. В нее вошли трое успешных и известных игроков Глеб Тремзин, Степан Осиновский и Сергей Нестеренко.

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  • Глеб – специалист по МТТ (Multi-Table Tournament), играет в покер уже 17 лет и уже четыре раза побеждал в турнирах WCOOP. Шесть лет назад Тремзин выходил в хедз-ап Main Event EPT-2015. За карьеру Глеб заработал более 1,5 миллионов долларов.
  • Степан пришел в покер из шахмат, где добился звания КМС. Стал регуляром спинов, в которых сейчас успешно играет на самых высоких лимитах. В 201 году Степан добрался до ТОП-9 Main Event WSOPE.
  • Сергей же является Мастером Пот-Лимитной Омахи . Покерист является успешным тренером, который помог многим новичкам подняться по лимитам. Также Сергей ведет блог, где рассказывает о полезной информации для амбициозных игроков.

Приход новых экспертов в семью покер-рума прокомментировал CEO PokerMatch International Руслан Бангерт:

"Команда экспертов – это кое-что новое для индустрии. Особая форма сотрудничества, где у профессионалов остаётся полная свобода действий, а их экспертиза точечно применяется в профильной дисциплине во благо игроков и покер-рума.

Уверен, это принесёт самые лучшие и позитивные результаты, а эксперты оставят о себе след в индустрии не только как признанные мастера своего дела, но ещё и как общественные деятели."

Уже скоро игроки PokerMatch смогут встретиться с экспертами в их именных турнирах. Кроме того, до конца выходных покер-рум дает возможность получить турнирные деньги, гейм-бонусы в Омахе и билеты на Виндфоллы благодаря новой акции "Карты экспертов PokerMatch"!

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Цитата дня

Мужчины втайне считают, что они лучше всех делают три вещи: водят машину, занимаются сексом и играют в покер

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