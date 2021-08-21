Украинский покер-рум собрал топовую команду экспертов – знакомимся поближе (фото)

Вчера PokerMatch представил новую команду экспертов. В нее вошли трое успешных и известных игроков Глеб Тремзин, Степан Осиновский и Сергей Нестеренко.

Читайте также: Проиграл раздачу и стал миллионером – киевлянин сорвал мощный джекпот

Приход новых экспертов в семью покер-рума прокомментировал CEO PokerMatch International Руслан Бангерт:

"Команда экспертов – это кое-что новое для индустрии. Особая форма сотрудничества, где у профессионалов остаётся полная свобода действий, а их экспертиза точечно применяется в профильной дисциплине во благо игроков и покер-рума.

Уверен, это принесёт самые лучшие и позитивные результаты, а эксперты оставят о себе след в индустрии не только как признанные мастера своего дела, но ещё и как общественные деятели."