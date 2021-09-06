Игра
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Эксперт PokerMatch разыграл более полутора миллиона гривен в именном турнире

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
6 сентября, 14:40
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ивент Tremzin's Million PKO длился около семи часов, а его триумфатором стал онлайн-покерист из Киева
На турнире Tremzin's Million PKO разыграли более миллиона гривен
На турнире Tremzin's Million PKO разыграли более миллиона гривен / Фото: PokerMatch

В конце августа PokerMatch представил трех новых экспертов. Ими стали Глеб Тремзин, Степан Осиновский и Сергей Нестеренко.

Реклама

На выходных прошел первый именной турнир в покер-руме от Глеба – Tremzin's Million PKO. Ивент собрал 726 входов, а призовой фонд составил более 1,6 миллиона гривен.

Читайте также: Шоумен Дядя Жора стал амбассадором крупнейшего покер-рума Украины

В итоге в призовую зону вошли 100 лучших покеристов, а стример PokerMatch Степан Соляник финишировал на 19 месте. Победителем турнира стал киевлянин Денис, который играл под псевдонимом charox.

Игрок сумел поднять более 200 тысяч гривен благодаря триумфу и нокаутам. Также не остался без приза и покерист maikl2313, который получил 10 тысяч за выбивание Глеба Тремзина. Сам эксперт в призы не попал.

Реклама

Трансляция финалки доступна по ссылке. Результаты финального стола Tremzin's Million PKO:

МестоНикнеймПризовые
1charox149 644 грн + 53 562 грн за КО
2xarko_vitja114 224 грн + 71 914 грн за КО
3hoolian96 668 грн + 21 562 грн за КО
4peton93 213 грн + 31 265 грн за КО
5bonus9o45 375 грн + 11 562 грн за КО
6knifer36 300 грн + 2 250 грн за КО
7valter148827 225 грн + 25 007 грн за КО
8t_3418 150 грн + 17,218 грн за КО

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Покер
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Рейтинг
Самые популярные покеристы в Instagram (тысяч подписчиков)
1
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
318
2
Фил Айви Фил Айви
158
3
Лив Боэри Лив Боэри
122
4
Мария Хо Мария Хо
110
5
Фил Хельмут Фил Хельмут
98
Смотреть весь рейтинг
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.2
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
37.8
5
Дэн Смит Дэн Смит
37.4
Смотреть весь рейтинг
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять