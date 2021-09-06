Эксперт PokerMatch разыграл более полутора миллиона гривен в именном турнире

В конце августа PokerMatch представил трех новых экспертов. Ими стали Глеб Тремзин, Степан Осиновский и Сергей Нестеренко.
На выходных прошел первый именной турнир в покер-руме от Глеба – Tremzin's Million PKO. Ивент собрал 726 входов, а призовой фонд составил более 1,6 миллиона гривен.
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В итоге в призовую зону вошли 100 лучших покеристов, а стример PokerMatch Степан Соляник финишировал на 19 месте. Победителем турнира стал киевлянин Денис, который играл под псевдонимом charox.
Игрок сумел поднять более 200 тысяч гривен благодаря триумфу и нокаутам. Также не остался без приза и покерист maikl2313, который получил 10 тысяч за выбивание Глеба Тремзина. Сам эксперт в призы не попал.
Трансляция финалки доступна по ссылке. Результаты финального стола Tremzin's Million PKO:
|Место
|Никнейм
|Призовые
|1
|charox
|149 644 грн + 53 562 грн за КО
|2
|xarko_vitja
|114 224 грн + 71 914 грн за КО
|3
|hoolian
|96 668 грн + 21 562 грн за КО
|4
|peton
|93 213 грн + 31 265 грн за КО
|5
|bonus9o
|45 375 грн + 11 562 грн за КО
|6
|knifer
|36 300 грн + 2 250 грн за КО
|7
|valter1488
|27 225 грн + 25 007 грн за КО
|8
|t_34
|18 150 грн + 17,218 грн за КО