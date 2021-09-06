Эксперт PokerMatch разыграл более полутора миллиона гривен в именном турнире

Ивент Tremzin's Million PKO длился около семи часов, а его триумфатором стал онлайн-покерист из Киева

На турнире Tremzin's Million PKO разыграли более миллиона гривен / Фото: PokerMatch

В конце августа PokerMatch представил трех новых экспертов. Ими стали Глеб Тремзин, Степан Осиновский и Сергей Нестеренко.

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На выходных прошел первый именной турнир в покер-руме от Глеба – Tremzin's Million PKO. Ивент собрал 726 входов, а призовой фонд составил более 1,6 миллиона гривен.

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В итоге в призовую зону вошли 100 лучших покеристов, а стример PokerMatch Степан Соляник финишировал на 19 месте. Победителем турнира стал киевлянин Денис, который играл под псевдонимом charox.

Игрок сумел поднять более 200 тысяч гривен благодаря триумфу и нокаутам. Также не остался без приза и покерист maikl2313, который получил 10 тысяч за выбивание Глеба Тремзина. Сам эксперт в призы не попал.

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Трансляция финалки доступна по ссылке. Результаты финального стола Tremzin's Million PKO: