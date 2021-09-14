В кінці вересня стартує Кубок України з онлайн-покеру – розклад та правила участі

PokerMatch проведе грандіозну серію на 72 турніри, в яких розіграє понад 22 мільйонів гривень

Кубок України з онлайн-покеру пройде на PokerMatch / Фото: PokerMatch

Зовсім скоро в Україні відбудеться великий івент з онлайн-покеру. Компанія PokerMatch за підтримки Всеукраїнської федерації спортивного покеру анонсувала проведення Кубка України з онлайн-покеру (UPC).

Призовий фонд серії складе більше 22 мільйонів гривень ! Серія пройде з 24 вересня по 17 жовтня і буде включати в себе аж 72 онлайн-турніри, підготовлених PokerMatch і експертом Глібом Тремзіним.

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Більшість івентів з Холдему, Омахи і Китайського покеру пройдуть у форматі ре-ентрі, без ребаїв та аддонів. Переможці отримають пам'ятні медалі, Кубки і круті призові.

Бай-іни подій будуть варіюватися від 250 гривень до 2000 гривень. Щодня проходитимуть по три івенти в різних дисциплінах. Ось розклад найкрупніших турнірів:

Дата Час Назва турніру Гра Бай-ін Гарантія 25.09 Нд 20:00 [UPC #2] Zhytomyr Cup 1,000,000 Holdem 500 грн 1,000,000 грн 02.10 Сб 20:00 [UPC #9] Zaporizhzhia Cup 1,000,000 Holdem 500 грн 1,000,000 грн 09.10 Сб 20:00 [UPC #16] Kropyvnytskyi Cup 1,000,000 Holdem 500 грн 1,000,000 грн 16.10 Сб 20:00 [UPC #23] Chernivtsi Cup 1,000,000 Holdem 500 грн 1,000,000 грн 17.10 Нд 20:00 [UPC #24] Kyiv Cup 2,000,000 Holdem 1,000 грн 2,000,000 грн

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Також компанія розіграє ще по 300 тисяч гривень в командному лідерборді на GipsyTeam, а також в акції "Турніроманія". Деталі акції та повний розклад серії читайте на офіційному сайті PokerMatch.