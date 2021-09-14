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В кінці вересня стартує Кубок України з онлайн-покеру – розклад та правила участі

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
14 вересня, 11:50
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PokerMatch проведе грандіозну серію на 72 турніри, в яких розіграє понад 22 мільйонів гривень
Кубок України з онлайн-покеру пройде на PokerMatch
Кубок України з онлайн-покеру пройде на PokerMatch / Фото: PokerMatch

Зовсім скоро в Україні відбудеться великий івент з онлайн-покеру. Компанія PokerMatch за підтримки Всеукраїнської федерації спортивного покеру анонсувала проведення Кубка України з онлайн-покеру (UPC).

Призовий фонд серії складе більше 22 мільйонів гривень ! Серія пройде з 24 вересня по 17 жовтня і буде включати в себе аж 72 онлайн-турніри, підготовлених PokerMatch і експертом Глібом Тремзіним.

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Більшість івентів з Холдему, Омахи і Китайського покеру пройдуть у форматі ре-ентрі, без ребаїв та аддонів. Переможці отримають пам'ятні медалі, Кубки і круті призові.

Бай-іни подій будуть варіюватися від 250 гривень до 2000 гривень. Щодня проходитимуть по три івенти в різних дисциплінах. Ось розклад найкрупніших турнірів:

ДатаЧасНазва турніруГраБай-інГарантія
25.09 Нд20:00[UPC #2] Zhytomyr Cup 1,000,000Holdem500 грн1,000,000 грн
02.10 Сб20:00[UPC #9] Zaporizhzhia Cup 1,000,000Holdem500 грн1,000,000 грн
09.10 Сб20:00[UPC #16] Kropyvnytskyi Cup 1,000,000Holdem500 грн1,000,000 грн
16.10 Сб20:00[UPC #23] Chernivtsi Cup 1,000,000Holdem500 грн1,000,000 грн
17.10 Нд20:00[UPC #24] Kyiv Cup 2,000,000Holdem1,000 грн2,000,000 грн
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Також компанія розіграє ще по 300 тисяч гривень в командному лідерборді на GipsyTeam, а також в акції "Турніроманія". Деталі акції та повний розклад серії читайте на офіційному сайті PokerMatch.

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