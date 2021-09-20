Український пенсіонер розриває онлайн – гравець заробив понад 100 тисяч на покері

На початку вересня експерт PokerMatch Гліб Тремзін провів свій перший іменний турнір. Тоді на Tremzin's Million PKO було розіграно 1,6 мільйона гривень.
А вже в минулі вихідні експерт провів другий івент Tremzin's Million PKO. На турнір було зроблено 509 входів, що дозволило знову перебити гарантію в 1 мільйон.
В ITM потрапили 60 спортсменів, проте серед них не було Гліба. Його з івенту вибив користувач andrejbublik, який отримав в нагороду 5000 турнірних гривень.
У підсумку коли за фінальним столом залишилося п'ятеро кращих спортсменів, вони уклали угоду. Згідно з нею переможцем виявився гравець Ростислав з Тернополя під ніком tahgem.
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До слова, друге місце на Tremzin's Million PKO зайняв Скудар Валерій Маркович, якому нещодавно виповнилося 74 роки. Покерист виграв 119 тисяч гривень! За перипетіями фінального столу можна поспостерігати на YouTube-каналі PokerMatch.
Результати фінального столу Tremzin's Million PKO:
|Місце
|Нік
|Призові
|Баунті
|РАЗОМ
|1
|tahgem
|89 787 грн
|48 914 грн
|138 701 грн
|2
|markovich
|89 459 грн
|29 882 грн
|119 341 грн
|3
|hank23
|70 632 грн
|16 218 грн
|86 850 грн
|4
|taras0201
|63 607 грн
|23 818 грн
|87 425 грн
|5
|playerxxiic
|61 328 грн
|27 615 грн
|88 943 грн
|6
|99joker99
|27 040 грн
|13 882 грн
|40 922 грн
|7
|iknowkungfu
|20 678 грн
|2 500 грн
|23 178 грн
|8
|inna25
|14 315 грн
|4 530 грн
|18 845 грн