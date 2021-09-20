Український пенсіонер розриває онлайн – гравець заробив понад 100 тисяч на покері

Валерій Скудар зайняв друге місце на турнірі Tremzin's Million PKO, який PokerMatch провів на цих вихідних

Валерій Скудар успішно виступив на іменному турнірі Гліба Тремзіна / Фото: PokerMatch

На початку вересня експерт PokerMatch Гліб Тремзін провів свій перший іменний турнір. Тоді на Tremzin's Million PKO було розіграно 1,6 мільйона гривень.

А вже в минулі вихідні експерт провів другий івент Tremzin's Million PKO. На турнір було зроблено 509 входів, що дозволило знову перебити гарантію в 1 мільйон.

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В ITM потрапили 60 спортсменів, проте серед них не було Гліба. Його з івенту вибив користувач andrejbublik, який отримав в нагороду 5000 турнірних гривень.

У підсумку коли за фінальним столом залишилося п'ятеро кращих спортсменів, вони уклали угоду. Згідно з нею переможцем виявився гравець Ростислав з Тернополя під ніком tahgem.

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До слова, друге місце на Tremzin's Million PKO зайняв Скудар Валерій Маркович, якому нещодавно виповнилося 74 роки. Покерист виграв 119 тисяч гривень! За перипетіями фінального столу можна поспостерігати на YouTube-каналі PokerMatch.

Результати фінального столу Tremzin's Million PKO: