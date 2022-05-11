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Украинский аноним заработал 20 тысяч в интернете благодаря покеру

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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11 мая, 14:06
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Началась весенняя покерная онлайн-серия, в которой уже определились три победителя. Среди них едва не оказался игрок из Украины
Началась серия онлайн-турниров SCOOP 2022
Началась серия онлайн-турниров SCOOP 2022

В воскресенье стартовал новая серия SCOOP – весенний чемпионат по онлайн-покеру, который проводится в одном из крупнейших интернет-румов мира.

В один день стартовали сразу 22 ивента, однако пока определились лишь три победителя. Одним из них мог стать украинец под ником DTSITravka.

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Игрок заявился на ивент SCOOP-06-H, не пожалев 320 долларов бай-ина. В итоге покерист из Украины занял четвертое место и пополнил свой счет на 21,5 тысячи долларов.

Победу в турнире праздновал аргентинец Алехандро Родригес, который выиграл 59,5 тысячи долларов. В живых же ивентах он не блещет – всего 127 тысяч долларов дохода за карьеру.

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В двух других событиях побеждали игроки из Европы. В нокаут-турнире за 215 долларов триумфовал Гай Тейлор, пополнивший свой банкролл на 39 тысяч.

В свою очередь в ивенте за 1050 долларов не было равных венгерскому игроку под ником FishOnHeater, который вместе с баунти поднял 68.6 тысячи. В том же событии 8 место занял известный стример Бен Спрэгг, его призовые составили всего 3500 долларов.

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