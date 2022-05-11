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Український анонім заробив 20 тисяч в інтернеті завдяки покеру

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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11 травня, 14:06
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Почалася весняна онлайн-серія покеру, в якій вже визначилися три переможці. Серед них ледь не виявився гравець із України
Почалася серія онлайн-турнірів SCOOP 2022
Почалася серія онлайн-турнірів SCOOP 2022

У неділю стартувала нова серія SCOOP – весняний чемпіонат з онлайн-покеру, який проводиться в одному з найбільших інтернет-румів світу.

В один день стартували відразу 22 івенти, проте поки що визначилися лише три переможці. Одним із них міг стати українець під ніком DTSITravka.

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Гравець заявився на івент SCOOP-06-H, не пошкодувавши 320 доларів бай-іну. У результаті покерист з України зайняв четверте місце та поповнив свій рахунок на 21,5 тисячі доларів.

Перемогу у турнірі святкував аргентинець Алехандро Родрігес, який виграв 59,5 тисяч доларів. У живих івентах він не блищить – всього 127 тисяч доларів доходу за кар'єру.

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У двох інших подіях перемагали гравці із Європи. У нокаут-турнірі за 215 доларів тріумфував Гай Тейлор, який поповнив свій банкрол на 39 тисяч.

У свою чергу в івенті за 1050 доларів не було рівних угорському гравцю під ніком FishOnHeater, який разом із баунті підняв 68.6 тисяч. У тій же події 8 місце зайняв відомий стример Бен Спрегг, його призові становили лише 3500 доларів.

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