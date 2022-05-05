Игра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Арест Шария ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
poker
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Украинец выиграл почти миллион долларов в интернете (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 мая, 21:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Андрей Новак оказался вторым на турнире по покеру Main Event Super Millions Week, что позволило ему разбогатеть на 909 тысяч
Украинский покерист Андрей Новак
Украинский покерист Андрей Новак / Фото: Pokeroff

В интернете завершилось главное событие серии Super MILLION$ Week. Участие в нем принял украинский покерист Андрей Новак.

В прошлом году наш соотечественник был чемпионом EPT Online, а теперь не пожалел 10 тысяч долларов на Main Event другой крупной онлайн-серии. Всего турнир собрал 685 входов.

Реклама

Читайте также: Украинец выиграл почти 200 тысяч евро в Монако на турнире по покеру

Украинец вышел за финальный стол с четвертым по размеру стеком и пофеерил в начале, выбив троих оппонентов. Впрочем, следующее выставление олл-ин оказалось неудачным и Андрей остался со стеком в 3 больших блайнда.

Впрочем, Новак не сдался и быстро вернул позиции, а затем и вышел в хедз-ап против голландца с ником WouldIlieToYOU. После ставки ва-банк украинец засветил пару дам, тогда как оппонент показал АК.

Реклама

Андрей был близок к успеху, но на терне выпал король. Тем не менее, это позволило ему солидно пополнить свой банкролл, заработав 909 тысяч долларов.

Результаты финального стола Main Event Super MILLION$ Week:

  1. WouldIlieToYOU – 1,17 млн долларов
  2. Андрей Новак – 909,5 тыс. долларов
  3. spaise411 – 701,3 тыс. долларов
  4. Патрик Леонард – 540,8 тыс. долларов
  5. Ник Маймон – 417 тыс. долларов
  6. Саймон Мэттсон – 321,5 тыс. долларов
  7. Чунлей Чжоу – 247,9 тыс. долларов
  8. Александр Шепель – 191,2 тыс. долларов
  9. Деян Каладжурджевич – 147,4 тыс. долларов

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости покера
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Финалка Main Event WSOP 2021
Опрос
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
МАЙ
Стивен Чидвик
Стивен Чидвик
Крис Фергюсон
Крис Фергюсон
Хоссейн Энсан
Хоссейн Энсан
1 /2
Дни рождения мая
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.5
Смотреть весь рейтинг

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять