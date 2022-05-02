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Украинец выиграл почти 200 тысяч евро в Монако на турнире по покеру

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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2 мая, 15:17
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Андрей Любовецкий не пожалел 25 тысяч евро на воскресный ивент EPT в Монте-Карло и эта трата себя сполна окупила
Андрей Любовецкий успешно выступает на WSOP Europe
Андрей Любовецкий успешно выступает на WSOP Europe

На Лазурном берегу Франции продолжается крупная покерная серия EPT Monte Carlо. На выходных в Монако съехались известные хайроллеры на большой однодневный турнир с бай-ином 25 тысяч долларов.

Ивент собрал 74 входа, что позволило собрать 1,7 миллиона долларов призового фонда. Турнир продлился чуть более 16 часов и победу в нем праздновал бразильский спортсмен Юрий Дзивилевски.

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Что интересно, в 6-макс покерист был в шаге от вылета, имея стек лишь в три больших блайнда. Однако дальнейшие три выставления олл-ин принесли Дзивилевски чиплидерство, которое он не терял до победного конца. Это позволило Юрию оформить бест-кэш в карьере, выиграв почти полмиллиона за вечер.

Андрей Любовецкий выиграл турнир хайроллеров на WSOP Europe
Андрей Любовецкий выиграл турнир хайроллеров на WSOP Europe / Фото: WSOP

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Что интересно, на четвертом месте оказался украинец Андрей Любовецкий, выигравший в конце прошлого года браслет WSOPE. Наш соотечественник стал богаче на 184 тысячи евро. Уроженец Хмельницкого всего за карьеру выиграл 586К.

Результаты финального стола EPT Monte Carlo NLH Event 11:

  1. Юрий Дзивилевски – 473,2 тыс. евро
  2. Даниэль Дворесс – 408,7 тыс. евро
  3. Байрон Каверман – 239,9 тыс. евро
  4. Андрей Любовецкий – 184,6 тыс. евро
  5. Андраш Немет – 146,2 тыс. евро
  6. Сирзат Хиссу – 114,3 тыс. евро
  7. Сэм Грэфтон – 89,9 тыс. евро
  8. Джон Табатабай – 70,3 тыс. евро
  9. Сэм Гринвуд – 53,4 тыс. евро

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9
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57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
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Эрик Сайдел Эрик Сайдел
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