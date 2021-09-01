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Украинец выиграл 25 тысяч в крупном онлайн-турнире по Омахе

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
1 сентября, 20:30
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Станислав Галатенко стал победителе ивента WCOOP по Омахе, который проходил в одном из крупнейших онлайн покер-румов
Станислав Галатенко добился большого успеха в онлайне
Станислав Галатенко добился большого успеха в онлайне / Фото: Pokeroff

Недавно украинец Андрей Держипильский выиграл золотой браслет WSOP Online. А вчера крупного успеха добился другой наш соотечественник.

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Станислав Галатенко под ником "Shrekpoker91" выиграл онлайн-турнир WCOOP по Омахе. Вход в ивент составил 215 долларов, однако украинец сумел выиграть аж 25 тысяч.

В хедз-апе Галатенко оказался сильнее поляка под ником "b1edro". Это вторая победа Стаса на WCOOP. Прошлый триумф покорился ему в 2017 году.

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Тогда в ивенте по Омахе украинец заплатил бай-ин в 109 долларов и выиграл 13 тысяч. Отметим, что в живых турнирах доход Стаса составляет чуть менее 59 тысяч долларов.

К слову, недавно на турнире Super High Roller Bowl Europe громко заявил о себе Игорь Шклярук. Украинец занял 4 место, уступив лишь таким монстрам как Фил Айви, Стивен Чидвик и Никита Бодяковский.

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