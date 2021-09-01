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Українець виграв 25 тисяч у великому онлайн-турнірі з Омахи

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
1 вересня, 20:30
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Станіслав Галатенко став переможця івенту WCOOP з Омахи, який проходив в одному з найбільших онлайн покер-румів
Станіслав Галатенко домігся великого успіху в онлайні
Станіслав Галатенко домігся великого успіху в онлайні / Фото: Pokeroff

Нещодавно українець Андрій Держипільський виграв золотий браслет WSOP Online. А вчора великого успіху домігся інший наш співвітчизник.

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Станіслав Галатенко під ніком "Shrekpoker91" виграв онлайн-турнір WCOOP з Омахи. Вхід в івент склав 215 доларів, проте українець зумів виграти аж 25 тисяч.

В хедз-апі Галатенко виявився сильнішим за поляка під ніком "b1edro". Це друга перемога Стаса на WCOOP. Минулий тріумф підкорився йому у 2017 році.

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Тоді в івенті з Омахи українець заплатив бай-ін в 109 доларів і виграв 13 тисяч. Відмітимо, що в живих турнірах дохід Стаса становить трохи менше 59 тисяч доларів.

До слова, нещодавно на турнірі Super High Roller Bowl Europe голосно заявив про себе Ігор Шклярук. Українець посів 4 місце, поступившись лише таким монстрам як Філ Айві, Стівен Чідвік та Микита Бодяковський.

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