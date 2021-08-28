Гра
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🏅 Медальний залік Паралімпіади 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Підземний світ людей і технологій
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Андрій Держипільський виграв золотий браслет WSOP. Рідкісне досягнення для України!

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
28 серпня, 15:25
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українець домігся крутого досягнення, яке раніше підкорялjся лише чотирьом нашим співвітчизникам
WSOP проводить 33 онлайн-турніри для визначення нових володарів браслетів
WSOP проводить 33 онлайн-турніри для визначення нових володарів браслетів / Фото: WSOP

У серпні відомий покер-рум проводить серію онлайн-турнірів, в яких розігрує 33 браслети WSOP. Вчора ж пройшов один з івентів з невеликим бай-іном 860 доларів.

Реклама

Турнір з Холдему зібрав понад дві тисячі реєстрацій. Перемогу в ньому несподівано здобув покерист з України Андрій Держипільський.

Читайте також: Український покерист ледь не виграв браслет WSOP Online, граючи під прапором Росії

Наш співвітчизник вийшов за фінальний стіл лише з п'ятим за розміром стеком, проте дійшов до хедз-апу. Там він зустрівся з чіплідером та фаворитом змагання Лучано Холландом.

Дуель затягнулася на годину, оскільки гравці проявили безкомпромісність і перетягували ініціативу на себе. Все вирішила роздача, коли обидва покеристи пішли в олл-ін з приблизно рівними шансами.

Реклама

Початкова позиція Холланда була більш пріоритетною – пара п'ятірок проти АК у Андрія. Однак туз на флопі дав перевагу українцю.

В результаті Держипільський виграв свій перший браслет Світової серії покеру. У минулому році українець вже був близький до даної вершині, однак завершив аналогічний івент на 5 місці.

Для України це всього лише шостий браслет WSOP в історії. Раніше головний приз Світової серії покеру підкорявся Євгенію Качалову, Дмитру Бистровзорову, Ігорю Дубинському, а також двічі Олексію Ковальчуку.

Результати фінального столу WSOP Event #19 6-Handed Bounty No Limit Hold'em:

  1. Андрій Держипільський – 154,3 тис. доларів
  2. Лучано Холланда – 88,4 тис. доларів
  3. Сільвіо Коста – 82,2 тис. доларів
  4. Едер Кампанья – 52,2 тис. доларів
  5. Іван Чурсін – 30,1 тис. доларів
  6. Келвін Кербер – 22,1 тис. доларів

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Покер
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Рейтинг
Найпопулярніші покеристи в Instagram
1
Даніель Негреану Даніель Негреану
318
2
Філ Айві Філ Айві
158
3
Лів Боері Лів Боері
122
4
Марsя Хо Марsя Хо
110
5
Філ Хельмут Філ Хельмут
98
Дивитись весь рейтинг
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
53.2
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.2
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
37.8
5
Ден Сміт Ден Сміт
37.4
Дивитись весь рейтинг
Цитата дня

Чоловіки таємно вважають, що вони краще за всіх роблять три речі: водять машину, займаються сексом і грають в покер

Алекс vezec8
Правила життя покериста
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти