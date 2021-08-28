Андрій Держипільський виграв золотий браслет WSOP. Рідкісне досягнення для України!

У серпні відомий покер-рум проводить серію онлайн-турнірів, в яких розігрує 33 браслети WSOP. Вчора ж пройшов один з івентів з невеликим бай-іном 860 доларів.
Турнір з Холдему зібрав понад дві тисячі реєстрацій. Перемогу в ньому несподівано здобув покерист з України Андрій Держипільський.
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Наш співвітчизник вийшов за фінальний стіл лише з п'ятим за розміром стеком, проте дійшов до хедз-апу. Там він зустрівся з чіплідером та фаворитом змагання Лучано Холландом.
Дуель затягнулася на годину, оскільки гравці проявили безкомпромісність і перетягували ініціативу на себе. Все вирішила роздача, коли обидва покеристи пішли в олл-ін з приблизно рівними шансами.
Початкова позиція Холланда була більш пріоритетною – пара п'ятірок проти АК у Андрія. Однак туз на флопі дав перевагу українцю.
В результаті Держипільський виграв свій перший браслет Світової серії покеру. У минулому році українець вже був близький до даної вершині, однак завершив аналогічний івент на 5 місці.
Для України це всього лише шостий браслет WSOP в історії. Раніше головний приз Світової серії покеру підкорявся Євгенію Качалову, Дмитру Бистровзорову, Ігорю Дубинському, а також двічі Олексію Ковальчуку.
Результати фінального столу WSOP Event #19 6-Handed Bounty No Limit Hold'em:
- Андрій Держипільський – 154,3 тис. доларів
- Лучано Холланда – 88,4 тис. доларів
- Сільвіо Коста – 82,2 тис. доларів
- Едер Кампанья – 52,2 тис. доларів
- Іван Чурсін – 30,1 тис. доларів
- Келвін Кербер – 22,1 тис. доларів