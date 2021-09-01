Шоумен Дядя Жора став амбасадором найбільшого покер-руму України (фото)

Відомий ведущий і комік Вадим Мічковський в найближчий рік буде підіймати настрій гравцям на PokerMatch

Дядя Жора - новий амбасадор PokerMatch / Фото: PokerMatch

Нещодавно найбільший покер-рум України PokerMatch представив круту команду експертів. Тепер же компанія презентувала свого нового медіаамбассадора.

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Ним став популярний шоумен та ведучий Вадим Мічковський, більш відомий під псевдонімом Дядя Жора. Уродженець Хмельницького підписав контракт з PokerMatch на один рік і не приховував радості від своєї нової ролі:

"Для мене велика честь стати новим медіаамбасадором такого відомого бренду, як PokerMatch. Обіцяю, що тепер грати стане набагато веселіше. Дядя Жора виходить на арену великого спорту! Тепер будемо грати з посмішками, а перемагати тільки на позитиві. Я – за веселощі, азарт і перемогу. Тому запасайтеся гарним настроєм і до зустрічі на стрімах і найближчих покерних серіях!"

Уже зовсім скоро глядачі зможуть спостерігати за стрімами Дяді Жори. Там шоумен буде грати в покер, крутити слоти, спілкуватися з гравцями і підіймати їм настрій веселими анекдотами.

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Крім того, Вадим стане активним учасником оффлайн-подій компанії, а також буде просувати бренд в соцмережах. CEO PokerMatch International Руслан Бангерт прокоментував підписання контракту з Дядею Жорою: