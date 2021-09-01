Гра
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇸 Зеленський в США 🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 💥 Загострення на Донбасі
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Шоумен Дядя Жора став амбасадором найбільшого покер-руму України (фото)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
1 вересня, 12:30
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Відомий ведущий і комік Вадим Мічковський в найближчий рік буде підіймати настрій гравцям на PokerMatch
Дядя Жора - новий амбасадор PokerMatch
Дядя Жора - новий амбасадор PokerMatch / Фото: PokerMatch

Нещодавно найбільший покер-рум України PokerMatch представив круту команду експертів. Тепер же компанія презентувала свого нового медіаамбассадора.

Реклама

Ним став популярний шоумен та ведучий Вадим Мічковський, більш відомий під псевдонімом Дядя Жора. Уродженець Хмельницького підписав контракт з PokerMatch на один рік і не приховував радості від своєї нової ролі:

"Для мене велика честь стати новим медіаамбасадором такого відомого бренду, як PokerMatch. Обіцяю, що тепер грати стане набагато веселіше. Дядя Жора виходить на арену великого спорту!

Тепер будемо грати з посмішками, а перемагати тільки на позитиві. Я – за веселощі, азарт і перемогу. Тому запасайтеся гарним настроєм і до зустрічі на стрімах і найближчих покерних серіях!"

Уже зовсім скоро глядачі зможуть спостерігати за стрімами Дяді Жори. Там шоумен буде грати в покер, крутити слоти, спілкуватися з гравцями і підіймати їм настрій веселими анекдотами.

Реклама

Крім того, Вадим стане активним учасником оффлайн-подій компанії, а також буде просувати бренд в соцмережах. CEO PokerMatch International Руслан Бангерт прокоментував підписання контракту з Дядею Жорою:

"Ми дуже раді, що Вадим тепер в команді PokerMatch. Він, безумовно, дасть заряд гарного настрою всім нашим гравцям і зможе залучити новачків.

PokerMatch продовжує дивувати ринок і користувачів. Тепер разом з Дядею Жорою наше ком'юніті буде зростати ще швидше. В добрий час!"

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Покер
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Рейтинг
Найпопулярніші покеристи в Instagram
1
Даніель Негреану Даніель Негреану
318
2
Філ Айві Філ Айві
158
3
Лів Боері Лів Боері
122
4
Марsя Хо Марsя Хо
110
5
Філ Хельмут Філ Хельмут
98
Дивитись весь рейтинг
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
53.2
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.2
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
37.8
5
Ден Сміт Ден Сміт
37.4
Дивитись весь рейтинг
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти