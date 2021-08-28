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Андрей Держипильский выиграл золотой браслет WSOP. Редкое достижение для Украины!

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
28 августа, 15:25
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Украинец добился крутого достижения, которое ранее покорялось лишь четырем нашим соотечественникам
WSOP проводит 33 онлайн-турнира для определения новых обладателей браслетов
WSOP проводит 33 онлайн-турнира для определения новых обладателей браслетов / Фото: WSOP

В августе известный покер-рум проводит серию онлайн-турниров, в которых разыгрывает 33 браслета WSOP. Вчера же прошел один из ивентов с небольшим бай-ином 860 долларов.

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Турнир по Холдему собрал более двух тысяч регистраций. Победу в нем неожиданно одержал покерист из Украины Андрей Держипильский.

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Наш соотечественник вышел за финальный стол лишь с пятым по размеру стеком, однако дошел до хедз-апа. Там он встретился с чиплидером и фаворитом соревнования Лучано Холландом.

Дуэль затянулась на час, поскольку игроки проявили бескомпромиссность и перетягивали инициативу на себя. Все решила раздача, когда оба покериста пошли в олл-ин с примерно равными шансами.

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Изначальная позиция Холланда была приоритетнее – пара пятерок против АК у Андрея. Однако туз на флопе дал преимущество украинцу.

В итоге Держипильский выиграл свой первый браслет Мировой серии покера. В прошлом году украинец уже был близок к данной вершине, однако завершил аналогичный ивент на 5 месте.

Для Украины это всего лишь шестой браслет WSOP в истории. Ранее главный приз Мировой серии покера покорялся Евгению Качалову, Дмитрию Быстровзорову, Игорю Дубинскому, а также дважды Алексею Ковальчуку.

Результаты финального стола WSOP Event #19 6-Handed Bounty No Limit Hold'em:

  1. Андрей Держипильский – 154,3 тыс. долларов
  2. Лучано Холланда – 88,4 тыс. долларов
  3. Сильвио Коста – 82,2 тыс. долларов
  4. Эдер Кампанья – 52,2 тыс. долларов
  5. Иван Чурсин – 30,1 тыс. долларов
  6. Келвин Кербер – 22,1 тыс. долларов

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