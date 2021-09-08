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Сумасшедшие испанские комментаторы порвали интернет своей реакцией на победу земляка (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
8 сентября, 20:30
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Триумф Жерара Карбо в интернет-турнире вызвала невероятные эмоции у стримеров, которые следили за финальным столом
Жерар Карбо свел с ума испанских комментаторов
Жерар Карбо свел с ума испанских комментаторов / Фото: Pokernews

Ночью в одном из покер-румов прошел сателлит онлайн-турнира к ивенту Super MILLION$. Событие с бай-ином 10 тысяч подарило зрителям эффектную финалку.

В решающем отрезке уверенно действовал Майкл Аддамо, который удерживал уверенное чиплидерство и вступил в хедз-ап с семикратным преимуществом в стеке над испанцем Жераром Карбо.

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Правда, удача покинула Аддамо в дуэли и он занял лишь второе место. В решающей раздаче Майкл пошел в олл-ин с J9, тогда как Жерар ответил ему с одномастными 84.

Своего флеша Карбо не дождался, однако "четверка" на терне дала ему победу в турнире и призовые в размере 420 тысяч долларов. Поддерживало испанца и его соотечественники-комментаторы.

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На одном из Twitch-каналов эксперты эмоционально смотрели за перипетиями финального стола, громко возмущались удачным действиям оппонентов Карбо и сходили с ума от его успехов. Ну а реакция на последнюю раздачу и вовсе порвала интернет!

Реакция испанских комментаторов на победу покериста

Результаты финального стола:

  1. Жерар Карбо – 420,5 тыс долларов
  2. Майкл Аддамо – 327,3 тыс долларов
  3. Анатолий Филатов – 250 тыс долларов
  4. Крис Франк – 192,8 тыс долларов
  5. Биао Динь – 148,7 тыс долларов
  6. Свен Йоаким Андерссон – 114,6 тыс долларов
  7. Самюэль Вусден – 88,4 тыс долларов
  8. Тарун Гойал – 68,2 тыс долларов
  9. Дмитрий Юрасов – 52,5 тыс долларов

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