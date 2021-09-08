Божевільні іспанські коментатори порвали інтернет своєю реакцією на перемогу земляка (відео)

Вночі в одному з покер-румів пройшов сателіт онлайн-турніру до івенту Super MILLION$. Подія з бай-іном 10 тисяч подарувало глядачам ефектну фіналку.
У вирішальному відрізку впевнено діяв Майкл Аддамо, який утримував впевнене чіплідерство і вступив в хедз-ап з семиразовою перевагою в стеці над іспанцем Жераром Карбо.
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Правда, удача залишила Аддамо в дуелі й він посів лише друге місце. У вирішальній роздачі Майкл пішов в олл-ін з J9, тоді як Жерар відповів йому з одномасними 84.
Свого флеша Карбо не дочекався, однак "четвірка" на терні дала йому перемогу в турнірі та призові в розмірі 420 тисяч доларів. Підтримувало іспанця і його співвітчизники-коментатори.
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На одному з Twitch-каналів експерти емоційно дивилися за перипетіями фінального столу, голосно обурювалися вдалим діям опонентів Карбо і божеволіли від його успіхів. Ну а реакція на останню роздачу і зовсім порвала інтернет!
Результати фінального столу:
- Жерар Карбо – 420,5 тис доларів
- Майкл Аддамо – 327,3 тис доларів
- Анатолій Філатов – 250 тис доларів
- Кріс Франк – 192,8 тис доларів
- Біао Дінь – 148,7 тис доларів
- Свен Йоакім Андерссон – 114,6 тис доларів
- Самюель Вусден – 88,4 тис доларів
- Тарун Гоя – 68,2 тис доларів
- Дмитро Юрасов – 52,5 тис доларів