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Божевільні іспанські коментатори порвали інтернет своєю реакцією на перемогу земляка (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
8 вересня, 20:30
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Тріумф Жерара Карбо в інтернет-турнірі викликала неймовірні емоції у стрімерів, які стежили за фінальним столом
Жерар Карбо звів з розуму іспанських коментаторів
Жерар Карбо звів з розуму іспанських коментаторів / Фото: Pokernews

Вночі в одному з покер-румів пройшов сателіт онлайн-турніру до івенту Super MILLION$. Подія з бай-іном 10 тисяч подарувало глядачам ефектну фіналку.

У вирішальному відрізку впевнено діяв Майкл Аддамо, який утримував впевнене чіплідерство і вступив в хедз-ап з семиразовою перевагою в стеці над іспанцем Жераром Карбо.

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Правда, удача залишила Аддамо в дуелі й він посів лише друге місце. У вирішальній роздачі Майкл пішов в олл-ін з J9, тоді як Жерар відповів йому з одномасними 84.

Свого флеша Карбо не дочекався, однак "четвірка" на терні дала йому перемогу в турнірі та призові в розмірі 420 тисяч доларів. Підтримувало іспанця і його співвітчизники-коментатори.

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На одному з Twitch-каналів експерти емоційно дивилися за перипетіями фінального столу, голосно обурювалися вдалим діям опонентів Карбо і божеволіли від його успіхів. Ну а реакція на останню роздачу і зовсім порвала інтернет!

Результати фінального столу:

  1. Жерар Карбо – 420,5 тис доларів
  2. Майкл Аддамо – 327,3 тис доларів
  3. Анатолій Філатов – 250 тис доларів
  4. Кріс Франк – 192,8 тис доларів
  5. Біао Дінь – 148,7 тис доларів
  6. Свен Йоакім Андерссон – 114,6 тис доларів
  7. Самюель Вусден – 88,4 тис доларів
  8. Тарун Гоя – 68,2 тис доларів
  9. Дмитро Юрасов – 52,5 тис доларів

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