Дикий блеф оправдал себя! Белорус шокировал публику агрессивной ставкой в онлайне (видео)

Алексей Бойко решил вывести оппонента в олл-ин со значительно худшей комбинацией, однако его авантюра прошла

Алексей Бойко выдал феерию в хедз-апе турнира WSOP Online / Фото: Pokernews

В эти дни известный покер-рум проводит серию онлайн-турниров, в которых разыгрывает 33 браслета WSOP. Ивенты должны завершиться 12 сентября.

На выходных проходил турнир Heads-Up NLH Championship, в котором игроки противостоят друг другу в дуэлях. На одном из столов диким блефом отметился белорус Алексей Бойко.

Реклама

Читайте также: Андрей Держипильский выиграл золотой браслет WSOP

Покерист играл в хедз-апе против канадца Майкла Уотсона и решил агрессивно играть с бубновыми К3 против пары тузов оппонента.

Получив на флопе бубновую двойку, Алексей более чем в три раза поднял ставку Майкла. Оппонент сделал колл и на терне вновь прилетела бубна.

Реклама

Читайте также: Лучшие покеристы мира вступают в битву за фиолетовый пиджак

Белорус получил стрит-дро, однако имел лишь восемь аутов на ривере. Его шансы на победу составляли всего 17%. Впрочем, Алексей решил рискнуть и пошел в олл-ин.

Конечно же, Майкл сделал колл и уже готов был праздновать удвоение. Впрочем, в конце на стол легла бубновая пятерка и дополнила Бойко желанный флеш. Уотсон же покинул турнир.