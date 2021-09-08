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Дикий блеф оправдал себя! Белорус шокировал публику агрессивной ставкой в онлайне (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
8 сентября, 10:10
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Алексей Бойко решил вывести оппонента в олл-ин со значительно худшей комбинацией, однако его авантюра прошла
Алексей Бойко выдал феерию в хедз-апе турнира WSOP Online
Алексей Бойко выдал феерию в хедз-апе турнира WSOP Online / Фото: Pokernews

В эти дни известный покер-рум проводит серию онлайн-турниров, в которых разыгрывает 33 браслета WSOP. Ивенты должны завершиться 12 сентября.

На выходных проходил турнир Heads-Up NLH Championship, в котором игроки противостоят друг другу в дуэлях. На одном из столов диким блефом отметился белорус Алексей Бойко.

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Покерист играл в хедз-апе против канадца Майкла Уотсона и решил агрессивно играть с бубновыми К3 против пары тузов оппонента.

Получив на флопе бубновую двойку, Алексей более чем в три раза поднял ставку Майкла. Оппонент сделал колл и на терне вновь прилетела бубна.

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Белорус получил стрит-дро, однако имел лишь восемь аутов на ривере. Его шансы на победу составляли всего 17%. Впрочем, Алексей решил рискнуть и пошел в олл-ин.

Конечно же, Майкл сделал колл и уже готов был праздновать удвоение. Впрочем, в конце на стол легла бубновая пятерка и дополнила Бойко желанный флеш. Уотсон же покинул турнир.

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