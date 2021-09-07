Лучшие покеристы мира вступают в битву за фиолетовый пиджак – расписание турниров Poker Masters

В начале сентября на Северном Кипре завершилась крупная покерная серия Super High Roller Bowl Europe. Организаторы провели семь ивентов, а Главное Событие покорилось белорусу Виктору Малиновскому.
На этом крупные турниры не заканчиваются. Уже сегодня стартует новая серия событий для хайроллеров Poker Masters. В прошлом году ивенты прошли в онлайне.
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Теперь же игроки вновь вернутся в офлайн, чтобы посоревноваться за миллионные банки. События будут проходить в студии PokerGo в ARIA Resort & Casino, Лас-Вегас.
Организаторы проведут 12 турниров по Безлимитному Холдему и Омахе. Бай-ины варьируются от 10 тысяч до 100 тысяч долларов.
|№ турнира
|Дата
|Дисциплина
|Бай-ин
|Стек
|Ре-энтри
|1
|7 сентября
|Безлимитный Холдем
|10 000
|125К
|да
|2
|8 сентября
|Безлимитный Холдем
|10 000
|125К
|да
|3
|9 сентября
|Омаха
|10 000
|125К
|да
|4
|10 сентября
|Безлимитный Холдем
|10 000
|125К
|да
|5
|11 сентября
|Безлимитный Холдем
|10 000
|125К
|да
|6
|12 сентября
|8-Game
|10 000
|125К
|да
|7
|13 сентября
|Безлимитный Холдем
|10 000
|125К
|да
|8
|14 сентября
|Безлимитный Холдем
|25 000
|125К
|да
|9
|15 сентября
|Омаха
|25 000
|125К
|да
|10
|16 сентября
|Безлимитный Холдем
|25 000
|125К
|да
|11
|17 сентября
|Безлимитный Холдем
|50 000
|150К
|да
|12
|18 сентября
|Безлимитный Холдем
|100 000
|200К
|нет
Что интересно, победитель серии получит не только крутые призовые, но фиолетовый пиджак. Участие в ивентах уже подтвердили многие топ-покеристы, среди которых и Даниэль Негреану с Дэном Смитом.
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В 2017 году Poker Masters выиграл Штеффен Зонтхаймер, год спустя – Али Имсирович, а в 2019 году триумфовал Сэм Соверел. Poker Masters можно назвать репетицией перед главным ивентом года – Мировой серии покера, которая пройдет в Лас-Вегасе с 30 сентября по 17 ноября.