Лучшие покеристы мира вступают в битву за фиолетовый пиджак – расписание турниров Poker Masters

Накануне WSOP в Лас-Вегасе пройдет серия турниров для хайроллеров по Безлимитному Холдему и Омахе

Poker Masters соберет в Лас-Вегасе лучших мировых покеристов / Фото: Pokeroff

В начале сентября на Северном Кипре завершилась крупная покерная серия Super High Roller Bowl Europe. Организаторы провели семь ивентов, а Главное Событие покорилось белорусу Виктору Малиновскому.

На этом крупные турниры не заканчиваются. Уже сегодня стартует новая серия событий для хайроллеров Poker Masters. В прошлом году ивенты прошли в онлайне.

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Теперь же игроки вновь вернутся в офлайн, чтобы посоревноваться за миллионные банки. События будут проходить в студии PokerGo в ARIA Resort & Casino, Лас-Вегас.

Организаторы проведут 12 турниров по Безлимитному Холдему и Омахе. Бай-ины варьируются от 10 тысяч до 100 тысяч долларов.

№ турнира Дата Дисциплина Бай-ин Стек Ре-энтри 1 7 сентября Безлимитный Холдем 10 000 125К да 2 8 сентября Безлимитный Холдем 10 000 125К да 3 9 сентября Омаха 10 000 125К да 4 10 сентября Безлимитный Холдем 10 000 125К да 5 11 сентября Безлимитный Холдем 10 000 125К да 6 12 сентября 8-Game 10 000 125К да 7 13 сентября Безлимитный Холдем 10 000 125К да 8 14 сентября Безлимитный Холдем 25 000 125К да 9 15 сентября Омаха 25 000 125К да 10 16 сентября Безлимитный Холдем 25 000 125К да 11 17 сентября Безлимитный Холдем 50 000 150К да 12 18 сентября Безлимитный Холдем 100 000 200К нет

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Что интересно, победитель серии получит не только крутые призовые, но фиолетовый пиджак. Участие в ивентах уже подтвердили многие топ-покеристы, среди которых и Даниэль Негреану с Дэном Смитом.

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В 2017 году Poker Masters выиграл Штеффен Зонтхаймер, год спустя – Али Имсирович, а в 2019 году триумфовал Сэм Соверел. Poker Masters можно назвать репетицией перед главным ивентом года – Мировой серии покера, которая пройдет в Лас-Вегасе с 30 сентября по 17 ноября.