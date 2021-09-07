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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Лучшие покеристы мира вступают в битву за фиолетовый пиджак – расписание турниров Poker Masters

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
7 сентября, 17:10
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Накануне WSOP в Лас-Вегасе пройдет серия турниров для хайроллеров по Безлимитному Холдему и Омахе
Poker Masters соберет в Лас-Вегасе лучших мировых покеристов
Poker Masters соберет в Лас-Вегасе лучших мировых покеристов / Фото: Pokeroff

В начале сентября на Северном Кипре завершилась крупная покерная серия Super High Roller Bowl Europe. Организаторы провели семь ивентов, а Главное Событие покорилось белорусу Виктору Малиновскому.

На этом крупные турниры не заканчиваются. Уже сегодня стартует новая серия событий для хайроллеров Poker Masters. В прошлом году ивенты прошли в онлайне.

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Теперь же игроки вновь вернутся в офлайн, чтобы посоревноваться за миллионные банки. События будут проходить в студии PokerGo в ARIA Resort & Casino, Лас-Вегас.

Организаторы проведут 12 турниров по Безлимитному Холдему и Омахе. Бай-ины варьируются от 10 тысяч до 100 тысяч долларов.

№ турнираДатаДисциплинаБай-инСтекРе-энтри
17 сентябряБезлимитный Холдем10 000125Кда
28 сентябряБезлимитный Холдем10 000125Кда
39 сентябряОмаха10 000125Кда
410 сентябряБезлимитный Холдем10 000125Кда
511 сентябряБезлимитный Холдем10 000125Кда
612 сентября8-Game10 000125Кда
713 сентябряБезлимитный Холдем10 000125Кда
814 сентябряБезлимитный Холдем25 000125Кда
915 сентябряОмаха25 000125Кда
1016 сентябряБезлимитный Холдем25 000125Кда
1117 сентябряБезлимитный Холдем50 000150Кда
1218 сентябряБезлимитный Холдем100 000200Кнет
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Что интересно, победитель серии получит не только крутые призовые, но фиолетовый пиджак. Участие в ивентах уже подтвердили многие топ-покеристы, среди которых и Даниэль Негреану с Дэном Смитом.

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В 2017 году Poker Masters выиграл Штеффен Зонтхаймер, год спустя – Али Имсирович, а в 2019 году триумфовал Сэм Соверел. Poker Masters можно назвать репетицией перед главным ивентом года – Мировой серии покера, которая пройдет в Лас-Вегасе с 30 сентября по 17 ноября.

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1
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
318
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Фил Айви Фил Айви
158
3
Лив Боэри Лив Боэри
122
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Мария Хо Мария Хо
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Фил Хельмут Фил Хельмут
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Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.2
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
37.8
5
Дэн Смит Дэн Смит
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