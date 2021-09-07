Найкращі покеристи світу вступають у битву за фіолетовий піджак – розклад турнірів Poker Masters

На початку вересня на Північному Кіпрі завершилася велика покерна серія Super High Roller Bowl Europe. Організатори провели сім івентів, а Головна подія підкорилася білорусу Віктору Малиновському.
На цьому великі турніри не закінчуються. Вже сьогодні стартує нова серія подій для хайроллерів Poker Masters. У минулому році івенти пройшли в онлайні.
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Тепер же гравці знову повернуться в офлайн, щоб позмагатися за мільйонні банки. Події відбуватимуться в студії PokerGo в ARIA Resort & Casino, Лас-Вегас.
Організатори проведуть 12 турнірів з безлімітного Холдему та Омахи. Бай-іни варіюються від 10 тисяч до 100 тисяч доларів.
|№ турніру
|Дата
|Дисципліна
|Бай-ін
|Стек
|Ре-ентрі
|1
|7 вересня
|Безлімітний Холдем
|10 000
|125К
|так
|2
|8 вересня
|Безлімітний Холдем
|10 000
|125К
|так
|3
|9 вересня
|Омаха
|10 000
|125К
|так
|4
|10 вересня
|Безлімітний Холдем
|10 000
|125К
|так
|5
|11 вересня
|Безлімітний Холдем
|10 000
|125К
|так
|6
|12 вересня
|8-Game
|10 000
|125К
|так
|7
|13 вересня
|Безлімітний Холдем
|10 000
|125К
|так
|8
|14 вересня
|Безлімітний Холдем
|25 000
|125К
|так
|9
|15 вересня
|Омаха
|25 000
|125К
|так
|10
|16 вересня
|Безлімітний Холдем
|25 000
|125К
|так
|11
|17 вересня
|Безлімітний Холдем
|50 000
|150К
|так
|12
|18 вересня
|Безлімітний Холдем
|100 000
|200К
|ні
Що цікаво, переможець серії отримає не тільки круті призові, але фіолетовий піджак. Участь в івентах вже підтвердили багато топ-покеристів, серед яких і Даніель Неграну з Деном Смітом.
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У 2017 році Poker Masters виграв Штеффен Зонтхаймер, рік по тому – Алі Імсіровіч, а у 2019 році тріумфував Сем Соверел. Poker Masters можна назвати репетицією перед головним івентом року – Світовою серією покеру, яка пройде в Лас-Вегасі з 30 вересня по 17 листопада.