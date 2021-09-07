Найкращі покеристи світу вступають у битву за фіолетовий піджак – розклад турнірів Poker Masters

Напередодні WSOP в Лас-Вегасі пройде серія турнірів для хайроллерів з Безлімітного Холдему та Омахи

Poker Masters збере у Лас-Вегасі найкращих світових покеристів / Фото: Pokeroff

На початку вересня на Північному Кіпрі завершилася велика покерна серія Super High Roller Bowl Europe. Організатори провели сім івентів, а Головна подія підкорилася білорусу Віктору Малиновському.

На цьому великі турніри не закінчуються. Вже сьогодні стартує нова серія подій для хайроллерів Poker Masters. У минулому році івенти пройшли в онлайні.

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Тепер же гравці знову повернуться в офлайн, щоб позмагатися за мільйонні банки. Події відбуватимуться в студії PokerGo в ARIA Resort & Casino, Лас-Вегас.

Організатори проведуть 12 турнірів з безлімітного Холдему та Омахи. Бай-іни варіюються від 10 тисяч до 100 тисяч доларів.

№ турніру Дата Дисципліна Бай-ін Стек Ре-ентрі 1 7 вересня Безлімітний Холдем 10 000 125К так 2 8 вересня Безлімітний Холдем 10 000 125К так 3 9 вересня Омаха 10 000 125К так 4 10 вересня Безлімітний Холдем 10 000 125К так 5 11 вересня Безлімітний Холдем 10 000 125К так 6 12 вересня 8-Game 10 000 125К так 7 13 вересня Безлімітний Холдем 10 000 125К так 8 14 вересня Безлімітний Холдем 25 000 125К так 9 15 вересня Омаха 25 000 125К так 10 16 вересня Безлімітний Холдем 25 000 125К так 11 17 вересня Безлімітний Холдем 50 000 150К так 12 18 вересня Безлімітний Холдем 100 000 200К ні

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Що цікаво, переможець серії отримає не тільки круті призові, але фіолетовий піджак. Участь в івентах вже підтвердили багато топ-покеристів, серед яких і Даніель Неграну з Деном Смітом.

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У 2017 році Poker Masters виграв Штеффен Зонтхаймер, рік по тому – Алі Імсіровіч, а у 2019 році тріумфував Сем Соверел. Poker Masters можна назвати репетицією перед головним івентом року – Світовою серією покеру, яка пройде в Лас-Вегасі з 30 вересня по 17 листопада.