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Найкращі покеристи світу вступають у битву за фіолетовий піджак – розклад турнірів Poker Masters

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
7 вересня, 17:10
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Напередодні WSOP в Лас-Вегасі пройде серія турнірів для хайроллерів з Безлімітного Холдему та Омахи
Poker Masters збере у Лас-Вегасі найкращих світових покеристів
Poker Masters збере у Лас-Вегасі найкращих світових покеристів / Фото: Pokeroff

На початку вересня на Північному Кіпрі завершилася велика покерна серія Super High Roller Bowl Europe. Організатори провели сім івентів, а Головна подія підкорилася білорусу Віктору Малиновському.

На цьому великі турніри не закінчуються. Вже сьогодні стартує нова серія подій для хайроллерів Poker Masters. У минулому році івенти пройшли в онлайні.

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Тепер же гравці знову повернуться в офлайн, щоб позмагатися за мільйонні банки. Події відбуватимуться в студії PokerGo в ARIA Resort & Casino, Лас-Вегас.

Організатори проведуть 12 турнірів з безлімітного Холдему та Омахи. Бай-іни варіюються від 10 тисяч до 100 тисяч доларів.

№ турніру Дата Дисципліна Бай-ін Стек Ре-ентрі
17 вересняБезлімітний Холдем10 000125Ктак
28 вересняБезлімітний Холдем10 000125Ктак
39 вересняОмаха10 000125Ктак
410 вересняБезлімітний Холдем10 000125Ктак
511 вересняБезлімітний Холдем10 000125Ктак
612 вересня8-Game10 000125Ктак
713 вересняБезлімітний Холдем10 000125Ктак
814 вересняБезлімітний Холдем25 000125Ктак
915 вересняОмаха25 000125Ктак
1016 вересняБезлімітний Холдем25 000125Ктак
1117 вересняБезлімітний Холдем50 000150Ктак
1218 вересняБезлімітний Холдем100 000200Кні
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Що цікаво, переможець серії отримає не тільки круті призові, але фіолетовий піджак. Участь в івентах вже підтвердили багато топ-покеристів, серед яких і Даніель Неграну з Деном Смітом.

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У 2017 році Poker Masters виграв Штеффен Зонтхаймер, рік по тому – Алі Імсіровіч, а у 2019 році тріумфував Сем Соверел. Poker Masters можна назвати репетицією перед головним івентом року – Світовою серією покеру, яка пройде в Лас-Вегасі з 30 вересня по 17 листопада.

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Даніель Негреану Даніель Негреану
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