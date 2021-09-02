Малиновский выиграл более трех миллионов долларов в крупном покерном турнире (видео)

Вчера на Северном Кипре завершилась крупная покерная серия Super High Roller Bowl Europe. Ивенты принял пятизвездочный отель Merit Royal.
Позавчера определилась шестерка игроков, которые вышли в ITМ Главного события с бай-ином 250 тысяч. Явным фаворитом ивента был Виктор Малиновский, которые эффектно выбил на баббле Али Имсировича.
В итоге белорусский покерист подтвердил свой статус, выиграв семичасовой финальный стол. Причем из этого времени 5 часов длился хедз-ап Виктора против малазийца Ивана Ляу.
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Соперники вели себя довольно расслаблено, часто шутили и даже называли друг другу свои карты на руках. В итоге Виктор с разномастными 9-8 вывел Ивана в олл-ин, у которого были валет с четверкой.
В итоге белорус триумфовал, получив "восьмерку" на терне. Это позволило Малиновскому поднять крупнейшие призовые в своей карьере – более 3,5 миллионов долларов.
Результаты финального стола SHRBE Main Event:
- Виктор Малиновский – 3,69 млн долларов
- Иван Ляу – 2,46 млн долларов
- Руан Жуанг – 1,64 млн долларов
- Тимоти Адамс – 1,12 млн долларов
- Дэвид Питерс – 820 тыс долларов
- Вячеслав Булдыгин – 512,5 тыс долларов