Малиновский выиграл более трех миллионов долларов в крупном покерном турнире (видео)

Белорусский покерист Виктор Малиновский стал триумфатором Главного события Super High Roller Bowl Europe

Виктор Малиновский - чемпион Main Event Super High Roller Bowl Europe 2021 / Фото: Pocketfives

Вчера на Северном Кипре завершилась крупная покерная серия Super High Roller Bowl Europe. Ивенты принял пятизвездочный отель Merit Royal.

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Позавчера определилась шестерка игроков, которые вышли в ITМ Главного события с бай-ином 250 тысяч. Явным фаворитом ивента был Виктор Малиновский, которые эффектно выбил на баббле Али Имсировича.

В итоге белорусский покерист подтвердил свой статус, выиграв семичасовой финальный стол. Причем из этого времени 5 часов длился хедз-ап Виктора против малазийца Ивана Ляу.

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Соперники вели себя довольно расслаблено, часто шутили и даже называли друг другу свои карты на руках. В итоге Виктор с разномастными 9-8 вывел Ивана в олл-ин, у которого были валет с четверкой.

В итоге белорус триумфовал, получив "восьмерку" на терне. Это позволило Малиновскому поднять крупнейшие призовые в своей карьере – более 3,5 миллионов долларов.

Результаты финального стола SHRBE Main Event: