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Ответ Погба и Ярмоленко: Даниэль Негреану в прямом эфире выпил пиво из чемпионского кубка (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
15 июля, 21:10
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Канадский покерист активно болел за Кэри Катца в хедз-апе последнего ивента PokerGo Cup и был вне себя от счастья после триумфа
/ Фото: Twitter Pokergo

Этой ночью завершилась крупная серия турниров PokerGo Cup, которая проходила в одном из казино Лас-Вегаса. Чемпионом стал канадский известный покерист Даниэль Негреану, который в концовке сумел опередить в таблице Али Имсировича.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА POKERGO CUP 2021

МЕСТОИГРОКСТРАНАПРИЗОВЫЕОЧКИ
1Даниэль НегреануКанада996,2 тыс. дол.537
2Али ИмсировичБосния и Герцеговина545,5 тыс. дол.497
3Кэри КатцСША1,16 млн. дол.475
4Дэвид КолманСША710 тыс. дол.470
5Алекс ФоксенСША533,2 тыс. дол.421
6Сэм СоверелСША812,2 тыс. дол.361
7Джейсон КунСША446 тыс. дол.316
8Дилан ЛиндеСША255 тыс. дол.255
9Серхи РейксачИспания320,7 тыс. дол.244
10Джейк ШиндлерСША324 тыс. дол.194

Существенно Даниэлю помог Кэри Катц, который не позволил Сэму Соверелу выиграть последний ивент и выйти на первое место. После матча организаторы взяли интервью у Катца и Негреану, вручив чемпиону огромный кубок. Сам Даниэль был в хорошем настроении и в прямом эфире вылил в чашу бутылку пива, испив из нее напиток.

Я большой ботаник . Когда я был ребенком, я брал борцовых собак и натравливал их друг на друга, бросал кости и один борец побеждал. Я вел статистику их турнирных результатов. Я сделал это, когда мне было 8-9 лет. Победа в турнире – это здорово, но победа в этой серии намного сложнее. Вам нужно получать повторяющиеся результаты и тому подобное, так что это очень важно для меня. Я никогда не болел за миллиардера, который выигрывал на миллион долларов больше, чем я. Но это не тот случай.

К слову, во время футбольного Евро-2020 хавбек сборной Франции Поль Погба демонстративно отставил бутылку пива на одной из пресс-конференций по религиозным причинам. Впрочем, капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко красиво подколол Погба и Роналду. Португалец проделал схожий с Погба трюк с бутылкой Coca-Cola.

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