Ответ Погба и Ярмоленко: Даниэль Негреану в прямом эфире выпил пиво из чемпионского кубка (видео)

Этой ночью завершилась крупная серия турниров PokerGo Cup, которая проходила в одном из казино Лас-Вегаса. Чемпионом стал канадский известный покерист Даниэль Негреану, который в концовке сумел опередить в таблице Али Имсировича.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА POKERGO CUP 2021
|МЕСТО
|ИГРОК
|СТРАНА
|ПРИЗОВЫЕ
|ОЧКИ
|1
|Даниэль Негреану
|Канада
|996,2 тыс. дол.
|537
|2
|Али Имсирович
|Босния и Герцеговина
|545,5 тыс. дол.
|497
|3
|Кэри Катц
|США
|1,16 млн. дол.
|475
|4
|Дэвид Колман
|США
|710 тыс. дол.
|470
|5
|Алекс Фоксен
|США
|533,2 тыс. дол.
|421
|6
|Сэм Соверел
|США
|812,2 тыс. дол.
|361
|7
|Джейсон Кун
|США
|446 тыс. дол.
|316
|8
|Дилан Линде
|США
|255 тыс. дол.
|255
|9
|Серхи Рейксач
|Испания
|320,7 тыс. дол.
|244
|10
|Джейк Шиндлер
|США
|324 тыс. дол.
|194
Существенно Даниэлю помог Кэри Катц, который не позволил Сэму Соверелу выиграть последний ивент и выйти на первое место. После матча организаторы взяли интервью у Катца и Негреану, вручив чемпиону огромный кубок. Сам Даниэль был в хорошем настроении и в прямом эфире вылил в чашу бутылку пива, испив из нее напиток.
Я большой ботаник . Когда я был ребенком, я брал борцовых собак и натравливал их друг на друга, бросал кости и один борец побеждал. Я вел статистику их турнирных результатов. Я сделал это, когда мне было 8-9 лет. Победа в турнире – это здорово, но победа в этой серии намного сложнее. Вам нужно получать повторяющиеся результаты и тому подобное, так что это очень важно для меня. Я никогда не болел за миллиардера, который выигрывал на миллион долларов больше, чем я. Но это не тот случай.
К слову, во время футбольного Евро-2020 хавбек сборной Франции Поль Погба демонстративно отставил бутылку пива на одной из пресс-конференций по религиозным причинам. Впрочем, капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко красиво подколол Погба и Роналду. Португалец проделал схожий с Погба трюк с бутылкой Coca-Cola.