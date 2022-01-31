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Стало скучно? Игрок перевернул стол для покера во время финального турнира в Японии (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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31 января, 19:41
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Японский хулиган решил нарушить идиллию финалки турнира Japan Gold Dragon и сорвал решающую стадию ивента
Неизвестный игрок сорвал финалку турнира Japan Dragon Gold
Неизвестный игрок сорвал финалку турнира Japan Dragon Gold

В офлайне часто могут происходить дикие и непредвиденные ситуации, связанные с неадекватным поведением игроков. Яркий пример того – легендарный Фил Хельмут, который после проигрышей не сдерживает эмоции и оскорбляет всех вокруг.

Забавный случай на днях произошел в Японии на местном турнире Japan Gold Dragon в Осаке. Участники ивента уже играли финальный стол, когда к ним подошел неизвестный персонаж и попытался перевернуть стол.

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Полностью разрушить конструкцию у дебошира не получилось, однако все фишки и личные вещи разлетелись. Участники и дилеры были шокированы происшедшим и не были в силах противостоять хулигану.

В итоге нарушитель спокойствия еще перекинулся несколькими словами с работниками казино и благополучно покинул заведение. Его мотивы до сих пор остаются неизвестными, ведь он не был участником ивента Japan Gold Dragon.

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Возможно, его вывела из себя неудача в какой-нибудь другой игре в том заведении. К слову, в конце прошлого года в Хьюстоне произошла драка за покерным столом с участием именитого покериста Сэма Фархи.

Японияпокер
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