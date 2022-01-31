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Стало нудно? Гравець перевернув стіл для покеру під час фінального турніру в Японії (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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31 січня, 19:41
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Японський хуліган вирішив порушити ідилію фіналки турніру Japan Gold Dragon і зірвав вирішальну стадію івенту
Невідомий гравець зірвав фіналку турніру Japan Dragon Gold
Невідомий гравець зірвав фіналку турніру Japan Dragon Gold

В офлайні часто можуть відбуватися дикі та непередбачені ситуації, пов'язані з неадекватною поведінкою гравців. Яскравий приклад того – легендарний Філ Хельмут, який після програшів не стримує емоції та ображає всіх довкола.

Дивний випадок днями стався в Японії на місцевому турнірі Japan Gold Dragon в Осаці. Учасники івента вже грали фінальний стіл, коли до них підійшов невідомий персонаж та спробував перевернути стіл.

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Повністю зруйнувати конструкцію у бешкетника не вийшло, проте всі фішки та особисті речі розлетілися. Учасники та дилери були шоковані тим, що сталося, і не могли протистояти хулігану.

У результаті порушник спокою ще перекинувся декількома словами з працівниками казино і залишив заклад. Його мотиви досі залишаються невідомими, адже він не був учасником івенту Japan Gold Dragon.

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Можливо, його вивела із себе невдача у якійсь іншій грі в тому закладі. До речі, наприкінці минулого року у Х'юстоні сталася бійка за покерним столом за участю іменитого покериста Сема Фархи.

Японіяпокер
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