Связал, изнасиловал и сжег заживо: преступника ожидает суд за издевательства над красоткой

На 17 февраля назначили судебное слушание по делу о жестоком убийстве покеристки Сьюзи Чжао. 33-летняя девушка была найдена мертвой летом 2020 года.
Ее тело было сильно обгоревшим, а вскрытие показа еще и следы сексуального изнасилования. Перед ответом должен предстать Джеффри Моррис, которого полиция США арестовала и выдвинула ему обвинения.
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Предполагается, что Чжао была сожжена заживо после акта насилия. По версии полиции, Джеффри встретился с девушкой в отеле и связал ее, после чего поджег.
Камеры видеонаблюдения засекли потом Морриса в том месте, где позже было найдено тело Сьюзи. Дело затягивалось почти два года, однако наконец-то судьи смогли назначить дату слушания.
Отметим, что Чжао еще в детстве переехала в США из Китая вместе с семьей. Девушка училась на психолога в Северо-Западном университете Чикаго, а позже осела в Лос-Анджелесе.
Именно там она и начала играть в покер, а также комментировать турниры в одном из местных казино. Всего за карьеру Чжао заработала 222,6К в живых турнирах.