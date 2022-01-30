Зв'язав, зґвалтував та спалив живцем: злочинця чекає суд за знущання над красунею

Поліція звинувачує Джеффрі Морріса у дикому вбивстві покеристки Сьюзі Чжао. Два роки тому її тіло знайшли спаленим та зі слідами насильства

Сьюзі Чжао була зґвалтована та вбита Джеффрі Моррісом / Фото: Pokernews

На 17 лютого було призначено судове слухання у справі про жорстоке вбивство покеристки Сьюзі Чжао. 33-річну дівчину було знайдено мертвою влітку 2020 року.

Її тіло було сильно обгорілим, а розтин показу ще й сліди сексуального зґвалтування. Перед відповіддю має постати Джеффрі Морріс, якого поліція США заарештувала та висунула йому звинувачення.

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Передбачається, що Чжао була спалена живцем після акту насильства. За версією поліції, Джеффрі зустрівся з дівчиною в готелі та зв'язав її, після чого підпалив.

Камери відеоспостереження засікли потім Морріса там, де пізніше було знайдено тіло Сьюзі. Справа затягувалася майже два роки, проте нарешті судді змогли призначити дату слухання.

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Зазначимо, що Чжао ще у дитинстві переїхала до США з Китаю разом із сім'єю. Дівчина навчалася на психолога у Північно-Західному університеті Чикаго, а згодом осіла у Лос-Анджелесі.

Саме там вона і почала грати у покер, а також коментувати турніри в одному з місцевих казино. Усього за кар'єру Чжао заробила 222,6К у живих турнірах.