Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔴 Розстріли в дніпрі 📋 Як підготуватися до НС 🔔 Загроза війни з Росією
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Зв'язав, зґвалтував та спалив живцем: злочинця чекає суд за знущання над красунею

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
30 січня, 15:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Поліція звинувачує Джеффрі Морріса у дикому вбивстві покеристки Сьюзі Чжао. Два роки тому її тіло знайшли спаленим та зі слідами насильства
Сьюзі Чжао була зґвалтована та вбита Джеффрі Моррісом
Сьюзі Чжао була зґвалтована та вбита Джеффрі Моррісом / Фото: Pokernews

На 17 лютого було призначено судове слухання у справі про жорстоке вбивство покеристки Сьюзі Чжао. 33-річну дівчину було знайдено мертвою влітку 2020 року.

Її тіло було сильно обгорілим, а розтин показу ще й сліди сексуального зґвалтування. Перед відповіддю має постати Джеффрі Морріс, якого поліція США заарештувала та висунула йому звинувачення.

Реклама

Читайте також: Стрімер покер-руму оскандалився під час онлайн-турніру

Передбачається, що Чжао була спалена живцем після акту насильства. За версією поліції, Джеффрі зустрівся з дівчиною в готелі та зв'язав її, після чого підпалив.

Камери відеоспостереження засікли потім Морріса там, де пізніше було знайдено тіло Сьюзі. Справа затягувалася майже два роки, проте нарешті судді змогли призначити дату слухання.

Реклама

Susie Zhao

Зазначимо, що Чжао ще у дитинстві переїхала до США з Китаю разом із сім'єю. Дівчина навчалася на психолога у Північно-Західному університеті Чикаго, а згодом осіла у Лос-Анджелесі.

Саме там вона і почала грати у покер, а також коментувати турніри в одному з місцевих казино. Усього за кар'єру Чжао заробила 222,6К у живих турнірах.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Новини покеру
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
СІЧЕНЬ
Майкл Мізракі
Майкл Мізракі
Марша Ваггонер
Марша Ваггонер
Джей Сі Тран
Джей Сі Тран
Алі Імсіровіч рве усіх 2021 року
Алі Імсіровіч
Кері Катц
Кері Катц
1 /2
Дні народження січня
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.8
5
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.5
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти