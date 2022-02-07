Игра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💰 Суд над Кузьминых 🏆 ТОП-рейтинги 🔔 Угроза войны с Россией
poker
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Сможет купить себе бутылку виски! Джейк Дэниелс выиграл 200 тысяч долларов в Лас-Вегасе

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 февраля, 17:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Американский покерист из Техаса обошел 79 соперников в турнире PokerGo Cup и завоевал солидную сумму. В прошлом году он уже триумфовал в таком же ивенте
Джейк Дэниелс выиграл третий ивент PokerGo Cup
Джейк Дэниелс выиграл третий ивент PokerGo Cup / Фото: Pokeroff

В Лас-Вегасе стартовала первая хайроллерская серия года PokerGo Cup, которая проводится популярной стриминговой платформой PokerGo. Организаторы наметили 15 топ-турниров с лучшими игроками планеты.

Бай-ин событий варьируется от 10 тысяч до 100К долларов. На серии уже произошло знаменательное событие. Брин Кенни занял третье место во втором ивенте и сумел возглавить рейтинг All Time Money List, обогнав Джастина Бономо.

Реклама

Вчера же подошел к концу третий турнир PokerGo Cup с бай-ином 10 тысяч долларов. На него зарегистрировалось аж 80 игроков. Призовой фонд разделили между собой 12 хайроллеров, среди которых были Стив Золотов, Джастин Салиба, Крис Мурман и победитель второго ивента Шон Перри.

Читайте также: Двоим россиянам удалось отскочить от неминуемого фиаско (видео)

Этот турнир выиграл американец с довольно знакомым именем и фамилией для любителей виски – Джейк Дэниелс. Причем финалку покер-про начинал с четвертым стеком, но сумел дойти до хедз-апа и нокаутировать Джереми Осмуса.

Реклама

"За последние полгода я проделал огромную работу с несколькими тренерами. Я пытался стать лучше потому, что мои оппоненты чертовски хороши".

Победа позволила Дэниелсу завоевать 200 тысяч и довести свой общий доход от покера до отметки 2,5 миллиона долларов.

Результаты финального стола PokerGo Cup 03:

  1. Джейк Дэниелс – 200 тыс. долларов
  2. Джереми Осмус – 144 тыс. долларов
  3. Питер Вайнанд – 96 тыс. долларов
  4. Крис Мурман – 80 тыс. долларов
  5. Шон Винтер – 64 тыс. долларов
  6. Брок Уилсон – 48 тыс. долларов

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости покера
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
Опрос
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.5
Смотреть весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять