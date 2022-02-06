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Брин Кенни на соплях вернул себе звание самого успешного покериста в истории

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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6 февраля, 17:18
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Игрок из Нью-Йорка занял третье место за финальным столом турнира PokerGo Tour и смог ненамного опередить Джастина Бономо в рейтинге All Time Money List
Брин Кенни - один из лучших покеристов в истории
Брин Кенни - один из лучших покеристов в истории / Фото: Pokeroff

Вчера в Лас-Вегасе завершился еще один ивент крутой серии хайроллеров PokerGo Cup. Все 15 турниров будут иметь бай-ин от 10 тысяч до 100К долларов.

В первом турнире PokerGo Cup триумфовал Даниэль Колпойс, заработавший 202 тысячи долларов. Во второй турнир серии зашли 80 покеристов, что позволило нарастить призовой фонд до 800К.

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В призах оказалось 12 покеристов, среди которых было немало топовых имен. В топ-десятку попали Сэм Соверел, Стивен Чидвик, а также лучший игрок прошлого года Али Имсирович.

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Победителем ивента стал настоящий мастер хайроллерских турниров Шон Перри. Американец заработал за карьеру 5,2 миллиона призовых, все они – в ивентах с высокими лимитами. В хедз-апе Перри одолел титулованного игрока и владельца платформы PokerGo Кэри Катца.

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Результаты финального стола PokerGo Cup 02:

  1. Шон Перри – 200 тыс. долларов
  2. Кэри Катц – 144 тыс. долларов
  3. Брин Кенни – 96 тыс. долларов
  4. Скотт Болл – 80 тыс. долларов
  5. Даррен Элиас – 64 тыс. долларов
  6. Дэн Шак – 48 тыс. долларов

Случилось вчера и другое знаменательное событие – третье место Брина Кенни. Покерист долгие годы возглавлял All Time Money List, однако в конце 2021 года его сумел ненамного опередить Джастин Бономо.

Вчера же Кенни заработал 96 тысяч долларов и вновь стал самым успешным покеристом в истории. Оппоненты идут в рейтинге нос к носу – разница между ними всего 10 тысяч долларов!

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Топ-тройка All Time Money List:

  1. Брин Кенни – 57 204 865 долларов
  2. Джастин Бономо – 57 194 649 долларов
  3. Даниэль Негреану – 45 175 428 долларов

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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.5
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