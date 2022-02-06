Брин Кенни на соплях вернул себе звание самого успешного покериста в истории

Вчера в Лас-Вегасе завершился еще один ивент крутой серии хайроллеров PokerGo Cup. Все 15 турниров будут иметь бай-ин от 10 тысяч до 100К долларов.
В первом турнире PokerGo Cup триумфовал Даниэль Колпойс, заработавший 202 тысячи долларов. Во второй турнир серии зашли 80 покеристов, что позволило нарастить призовой фонд до 800К.
В призах оказалось 12 покеристов, среди которых было немало топовых имен. В топ-десятку попали Сэм Соверел, Стивен Чидвик, а также лучший игрок прошлого года Али Имсирович.
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Победителем ивента стал настоящий мастер хайроллерских турниров Шон Перри. Американец заработал за карьеру 5,2 миллиона призовых, все они – в ивентах с высокими лимитами. В хедз-апе Перри одолел титулованного игрока и владельца платформы PokerGo Кэри Катца.
Результаты финального стола PokerGo Cup 02:
- Шон Перри – 200 тыс. долларов
- Кэри Катц – 144 тыс. долларов
- Брин Кенни – 96 тыс. долларов
- Скотт Болл – 80 тыс. долларов
- Даррен Элиас – 64 тыс. долларов
- Дэн Шак – 48 тыс. долларов
Случилось вчера и другое знаменательное событие – третье место Брина Кенни. Покерист долгие годы возглавлял All Time Money List, однако в конце 2021 года его сумел ненамного опередить Джастин Бономо.
Вчера же Кенни заработал 96 тысяч долларов и вновь стал самым успешным покеристом в истории. Оппоненты идут в рейтинге нос к носу – разница между ними всего 10 тысяч долларов!
Топ-тройка All Time Money List:
- Брин Кенни – 57 204 865 долларов
- Джастин Бономо – 57 194 649 долларов
- Даниэль Негреану – 45 175 428 долларов