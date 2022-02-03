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Подсматривал в трансляцию? Стример-петух обвинил соперника в махинациях

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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3 февраля, 18:23
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Райан Чамас заметил, что его оппонент по хедз-апу долго тянет время с решением. Это стало поводом для подозрений в мошенничестве
Райан Чамас обвинил соперника в стримснайпинге
Райан Чамас обвинил соперника в стримснайпинге

Вчера в онлайне разгорелся скандал с участием известного стримера Райана Чамаса, который выступает под ником Beriuzy. В живых ивентах он запомнился одиозным костюмом петуха за овальным столом.

Покерист решил в прямом эфире отыграть ивент с бай-ином 1050 долларов. Это был хедз-ап турнир, в котором Райану противостоял бразильцу Густаво Мастелотто. На ривере Чамасу доехала комбинация и он запушил. Соперник же взял долгую паузу на раздумия.

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В итоге Райан заподозрил бразильца в махинациях, а именно – в стримснайпинге. Это означало бы, что Густаво банально ждал времени, когда на стриме Райана будут видны эти карты после прохождения задержки.

Beriuzy высказал это в чате игроков, после чего Мастелотто скинул карты. Впрочем, после игры соперники связались и Густаво заверил стримера, что просто долго не мог принять непростое решение. В итоге Райан отказался от своих обвинений.

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"После стрима я созвонился с Густаво и целый час обсуждал ту раздачу. У него было тяжелое решение и фолд был оправдан. То, что он произошел именно в ту секунду, когда мои карты стало видно на стриме, было глупым совпадением. Я верю Густаво и забираю свои обвинения обратно".

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