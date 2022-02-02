Пятеро австрийцев разорвали онлайн-турнир по покеру, выиграв в сумме более трех миллионов

Ночью подошел к концу топовый онлайн-турнир по покеру Super MILLION$, который был проведен одним из крупнейших румов мира. Как обычно, ивент привлек себе множество крутых онлайн-игроков.
На событие зарегистрировалось аж 815 участников, что позволило собрать солидный банк в 8,15 млн долларов. При этом изначальная гарантия была куда ниже – 5М.
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Финальный стол получился довольно оригинальным – пятеро игроков из девяти оказались австрийцами. Кроме того, нашлось там место и двум хайроллерам из Беларуси – Никите Бодяковскому, а также Виктору Малиновскому, который нынче имеет польское гражданство.
При этом представители Австрии сразу начали "избавляться от чужих" и все вместе оказались в 6-макс. Единственным игроком из другой страны в ТОП-6 был как раз Малиновский, оказавшийся в итоге третьим.
Победа же досталась Мариусу Гирсу, который полгода назад на аналогичном турнире стал раннер-апом с призовыми 920К. Теперь же покерист сумел в хед-апе одолеть соотечественника Диего Цайтера и поднять аж 1,24М.
Результаты финального стола Super MILLION$:
- Мариус Гирс – 1,24 млн долларов
- Диего Цайтер – 958 тыс. долларов
- Виктор Малиновский – 738,6 тыс. долларов
- Оле Шемион – 569,5 тыс. долларов
- Аудрюс Стакелис – 439,2 тыс. долларов
- Даниэль Монтаньолли – 338,7 тыс. долларов
- Рен Лин – 261,2 тыс. долларов
- Нил Джоши – 201,4 тыс. долларов
- Никита Бодяковский – 155,3 тыс. долларов