Підглядав у трансляцію? Стрімер-півень звинуватив суперника у махінаціях

Вчора в онлайні спалахнув скандал за участю відомого стрімера Райана Чамаса, який виступає під ніком Beriuzy. У живих івентах він запам'ятався одіозним костюмом півня за овальним столом.
Покерист вирішив у прямому ефірі відіграти івент із бай-іном 1050 доларів. Це був хедз-ап турнір, у якому Райану протистояв бразильцю Густаво Мастелотто. На рівері Чамасу доїхала комбінація, і він запушив. А суперник узяв довгу паузу на роздуми.
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У результаті Райан запідозрив бразильця у махінаціях, а саме – у стрімснайпінгу. Це означало б, що Густаво банально чекав часу, коли на стримі Райана буде видно ці карти після проходження затримки.
Beriuzy висловив це у чаті гравців, після чого Мастелотто скинув карти. Втім, після гри суперники зв'язалися і Густаво запевнив стрімера, що просто довго не міг ухвалити непросте рішення. У результаті Райан відмовився від своїх звинувачень.
"Після стріму я зателефонував Густаво і цілу годину обговорював ту роздачу. У нього було важке рішення і фолд був виправданий. Те, що він стався саме в ту секунду, коли мої карти стало видно на стримі, було дурним збігом. Я вірю Густаво і забираю свої звинувачення назад .