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Підглядав у трансляцію? Стрімер-півень звинуватив суперника у махінаціях

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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3 лютого, 18:23
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Райан Чамас зауважив, що його опонент із хедз-апу довго тягне час із рішенням. Це стало приводом для підозр у шахрайстві
Райан Чамас звинуватив суперника у стримснайпінгу
Райан Чамас звинуватив суперника у стримснайпінгу

Вчора в онлайні спалахнув скандал за участю відомого стрімера Райана Чамаса, який виступає під ніком Beriuzy. У живих івентах він запам'ятався одіозним костюмом півня за овальним столом.

Покерист вирішив у прямому ефірі відіграти івент із бай-іном 1050 доларів. Це був хедз-ап турнір, у якому Райану протистояв бразильцю Густаво Мастелотто. На рівері Чамасу доїхала комбінація, і він запушив. А суперник узяв довгу паузу на роздуми.

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У результаті Райан запідозрив бразильця у махінаціях, а саме – у стрімснайпінгу. Це означало б, що Густаво банально чекав часу, коли на стримі Райана буде видно ці карти після проходження затримки.

Beriuzy висловив це у чаті гравців, після чого Мастелотто скинув карти. Втім, після гри суперники зв'язалися і Густаво запевнив стрімера, що просто довго не міг ухвалити непросте рішення. У результаті Райан відмовився від своїх звинувачень.

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"Після стріму я зателефонував Густаво і цілу годину обговорював ту роздачу. У нього було важке рішення і фолд був виправданий. Те, що він стався саме в ту секунду, коли мої карти стало видно на стримі, було дурним збігом. Я вірю Густаво і забираю свої звинувачення назад .

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