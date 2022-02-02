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П'ятеро австрійців розірвали онлайн-турнір з покеру, вигравши в сумі понад три мільйони

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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2 лютого, 21:55
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Маріус Гірс виграв 1,24 мільйона доларів в івенті Super MILLION$, опинившись за фінальним столом із чотирма співвітчизниками
Маріус Гірс тріумфував на Super Million$
Маріус Гірс тріумфував на Super Million$ / Фото: Pokernews

Вночі закінчився топовий онлайн-турнір з покеру Super MILLION$, який був проведений одним із найбільших румов світу. Як завжди, івент привабив собі безліч крутих онлайн-гравців.

На подію зареєструвалося аж 815 учасників, що дозволило зібрати солідний банк у 8,15 млн. доларів. При цьому початкова гарантія була значно нижчою – 5М.

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Фінальний стіл вийшов досить оригінальним – п'ятеро гравців із дев'яти виявилися австрійцями. Крім того, знайшлося там місце і двом хайролерам з Білорусі – Микиті Бодяковському, а також Віктору Малиновському, який нині має польське громадянство.

При цьому представники Австрії відразу почали "позбавлятися чужих" і всі разом опинилися у 6-макс. Єдиним гравцем з іншої країни до ТОП-6 був якраз Малиновський, який у результаті став третім.

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Виктор Малиновский – один из лучших польских игроков

Перемога ж дісталася Маріусу Гірсу, який півроку тому на аналогічному турнірі став раннер-апом із призовими 920К. Тепер покерист зумів у хед-апі здолати співвітчизника Дієго Цайтера і підняти аж 1,24М.

Результати фінального столу Super MILLION $:

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  1. Маріус Гірс – 1,24 млн доларів
  2. Дієго Цайтер – 958 тис. доларів
  3. Віктор Малиновський – 738,6 тис. доларів
  4. Оле Шеміон – 569,5 тис. доларів
  5. Аудрюс Стакеліс – 439,2 тис. доларів
  6. Даніель Монтаньоллі – 338,7 тис. доларів
  7. Рен Лін – 261,2 тис. доларів
  8. Ніл Джоші – 201,4 тис. доларів
  9. Микита Бодяковський – 155,3 тис. доларів

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