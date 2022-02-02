П'ятеро австрійців розірвали онлайн-турнір з покеру, вигравши в сумі понад три мільйони

Вночі закінчився топовий онлайн-турнір з покеру Super MILLION$, який був проведений одним із найбільших румов світу. Як завжди, івент привабив собі безліч крутих онлайн-гравців.
На подію зареєструвалося аж 815 учасників, що дозволило зібрати солідний банк у 8,15 млн. доларів. При цьому початкова гарантія була значно нижчою – 5М.
Читайте також: Малиновський виграв рекордний банк в історії онлайн-покеру
Далі по темі
Фінальний стіл вийшов досить оригінальним – п'ятеро гравців із дев'яти виявилися австрійцями. Крім того, знайшлося там місце і двом хайролерам з Білорусі – Микиті Бодяковському, а також Віктору Малиновському, який нині має польське громадянство.
При цьому представники Австрії відразу почали "позбавлятися чужих" і всі разом опинилися у 6-макс. Єдиним гравцем з іншої країни до ТОП-6 був якраз Малиновський, який у результаті став третім.
Перемога ж дісталася Маріусу Гірсу, який півроку тому на аналогічному турнірі став раннер-апом із призовими 920К. Тепер покерист зумів у хед-апі здолати співвітчизника Дієго Цайтера і підняти аж 1,24М.
Результати фінального столу Super MILLION $:
- Маріус Гірс – 1,24 млн доларів
- Дієго Цайтер – 958 тис. доларів
- Віктор Малиновський – 738,6 тис. доларів
- Оле Шеміон – 569,5 тис. доларів
- Аудрюс Стакеліс – 439,2 тис. доларів
- Даніель Монтаньоллі – 338,7 тис. доларів
- Рен Лін – 261,2 тис. доларів
- Ніл Джоші – 201,4 тис. доларів
- Микита Бодяковський – 155,3 тис. доларів