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Чи зможе купити собі пляшку віскі! Джейк Деніелс виграв 200 тисяч доларів у Лас-Вегасі

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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7 лютого, 17:11
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Американський покерист з Техасу обійшов 79 суперників у турнірі PokerGo Cup та завоював солідну суму. Минулого року він уже тріумфував у такому ж івенті
Джейк Деніелс виграв третій івент PokerGo Cup
Джейк Деніелс виграв третій івент PokerGo Cup / Фото: Pokeroff

У Лас-Вегасі стартувала перша хайролерська серія року PokerGo Cup, яка проводиться популярною стрімінговою платформою PokerGo. Організатори намітили 15 топ-турнірів із найкращими гравцями планети.

Бай-ін подій варіюється від 10 тисяч до 100К доларів. На серії вже відбулася визначна подія. Брін Кенні зайняв третє місце у другому івенті та зумів очолити рейтинг All Time Money List, обігнавши Джастіна Бономо.

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Учора ж добіг кінця третій турнір PokerGo Cup з бай-іном 10 тисяч доларів. На нього зареєструвалося аж 80 гравців. Призовий фонд розділили між собою 12 хайролерів, серед яких були Стів Золотов, Джастін Саліба, Кріс Мурман та переможець другого івенту Шон Перрі.

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Цей турнір виграв американець із досить знайомим ім'ям та прізвищем для любителів віскі – Джейк Деніелс. Причому фіналку покер-про починав із четвертим стеком, але зумів дійти до хедз-апу та нокаутувати Джеремі Осмуса.

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"За останні півроку я виконав величезну роботу з кількома тренерами. Я намагався стати кращим тому, що мої опоненти страшенно гарні".

Перемога дозволила Деніелсу завоювати 200 тисяч та довести свій загальний дохід від покеру до позначки 2,5 мільйона доларів.

Результати фінального столу PokerGo Cup 03:

  1. Джейк Деніелс – 200 тис. доларів
  2. Джеремі Осмус – 144 тис. доларів
  3. Пітер Вайнанд – 96 тис. доларів
  4. Кріс Мурман – 80 тис. доларів
  5. Шон Вінтер – 64 тис. доларів
  6. Брок Вілсон – 48 тис. доларів

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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Девід Пітерс Девід Пітерс
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5
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
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