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Двом росіянам вдалося відскочити від неминучого фіаско: відео крутої роздачі

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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6 лютого, 19:05
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Стрімер Luizftorres вже готовий був святкувати потроєння після ва-банку, проте доля усміхнулася двома його опонентам із Росії
Luizftorres впіймав жорсткий бэд-біт
Luizftorres впіймав жорсткий бэд-біт

Якщо ви хочете побачити дикі роздачі, вам однозначно потрібно посидіти на стриму покеру. Нещодавно ми показували, як хлопець із каре програв роздачу блогеру, зібрав роял-флеш.

Днями в одному з онлайн-румів відбулася не менш неймовірна роздача. Її учасником став бразильський покерист та ведучий каналу Luizftorres на Twitch. Хлопець має солідну аудиторію шанувальників – майже 17 тисяч.

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Бразилець зіграв у недорогому баунті-івенті за 2,50 долара. В одній із роздач Luizftorres отримав пару валетів і пішов у олл-ін. Його підтримали двоє росіян, один з яких також змушений був виставитися.

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У кожного з них на руках було по парі "дев'яток", що підіймало шанси стримеру на перемогу до 95%. А коли на стіл випали 6-4-7-3, Луїс відчув негаразд, адже будь-яка п'ятірка оформляла б поділ банку (стріт на столі).

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У результаті пікова 5 змусила стримеру відчути глибоке розчарування. Тільки погляньте на його емоції перед флопом та після рівера!

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