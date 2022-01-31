Півтора мільйони за пару хвилин! Малиновський виграв рекордний банк в історії онлайн-покеру

Польський покер-про Віктор Малиновський зумів упіймати фулл-хаус після виставлення в олл-ін. Його виграш виявився найбільшим в онлайні

Віктор Малиновський - один із найкращих польських гравців

Нещодавно в онлайн-покері було встановлено рекорд за найбільший банк в історії . Тоні Джі та Леон Цукерник розіграли між собою 1,8 мільйона доларів, розділивши їх навпіл.

Це дозволило кожному з них підняти по 900К, тому рекорд за найвищим виграшем в онлайні встояв. У 2012 році Патрік Антоніус виграв за роздачу 1,35М.

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А вчора цей рекорд упав. В одному з онлайн-румів за кеш-столами зібралися Барак Вісборд із Ізраїлю, Маріус Гірс та BIEDERMEIR (Австрія), білоруси Микита Бодяковський та Костянтин Осипов, а також поляк Віктор Малиновський, який є уродженцем Білорусі.

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Хлопці грали на лімітах 500/1000/1500/2000 доларів та в одній із роздач вже на префлопі зібрали 1 447 347 доларів. В олл-ін пішли Малиновський та BIEDERMEIR, а їх підтримав Вісборд із найбільшим стеком. На руках виявилися такі карти:

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Малиновський – А♥️9♥️

– А♥️9♥️ BIEDERMEIR – 6♦️6♣️

– 6♦️6♣️ Вісборд – Q♦️Q♣️

У результаті на столі надали 4-9-Т-А-9, що дозволило Малиновському зібрати фул-хаус та заробити найбільший банк в історії інтернет-покеру.