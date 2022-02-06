Двоим россиянам удалось отскочить от неминуемого фиаско: видео крутой раздачи

Стример Luizftorres уже готов был праздновать утроение после ва-банка, однако судьба улыбнулась двумя его оппонентам из России

Luizftorres поймал жесткий бэд-бит

Если вы хотите увидеть дикие раздачи, вам однозначно нужно посидеть на покерных стримах. Недавно мы показывали, как парень с каре проиграл раздачу блогеру, собравшему роял-флеш.

На днях в одном из онлайн-румов произошла не менее невообразимая раздача. Ее участником стал бразильский покерист и ведущий канала Luizftorres на Twitch. Парень имеет солидную аудиторию поклонников – почти 17 тысяч.

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Бразилец сыграл в недорогом баунти-ивенте за 2,50 доллара. В одной из раздач Luizftorres получил пару валетов и пошел в олл-ин. Его поддержали два россиянина, один из которых также вынужден был выставиться.

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У каждого из них на руках оказалось по паре "девяток", что поднимало шансы стримера на победу до 95%. А когда на стол выпали 6-4-7-3, Луис почуял неладное, ведь любая пятерка оформляла бы дележку банка (стрит на столе).

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В итоге пиковая 5 заставила стримера почувствовать глубочайшее разочарование. Только взгляните на его эмоции перед флопом и после ривера!