Игра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎓 Скандал в Могилянке 📲 Технологии, меняющие жизнь 👗 Неделя моды
poker
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

После такого нужно сходить в церковь! Видео дикой раздачи с роял-флешем в онлайне

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 февраля, 18:13
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Стример LuckyLiver сумел поймать роял-флеш и раздеть соперника, которому также прилетела сильная комбинация. Смотрим и наслаждаемся!
Стример LuckyLiver и его эмоции от роял-флеша
Стример LuckyLiver и его эмоции от роял-флеша

В интернете нередко происходят дикие раздачи, в которые тяжело поверить. Такая на днях произошла в одном из крупнейших онлайн-румов в ивенте с гарантией 20К долларов.

Читайте также: Малиновский выиграл рекордный банк в истории онлайн-покера

Реклама

В недорогой турнир за 33 доллара залетел стример канала StickySlugPoker, у которого на Twitch собралось более двух тысяч подписчиков. Парень играл под ником LuckyLiver и в одной из раздач получил Q♠️А♥️.

Какова же была его эйфория, когда к терну на столе появились J♥️T♥️Q♥️K♥️, давшие ему роял-флеш. После того, как на ривере выпала пиковая "десятка", LuckyLiver решил чекнуть и дать шанс оппоненту запушить.

Читайте также: Стример-петух обвинил соперника в махинациях

Реклама

Это и случилось, Super00tilt повелся и пошел в олл-ин и напоролся на колл и наилучшую комбинацию стримера. При этом сам неудачник проигрался с каре "десяток", ведь на руках у него было Т♣️Т♦️. За нокаут соперника LuckyLiver получил 7,5 доллара.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости покера
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
Опрос
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.5
Смотреть весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять