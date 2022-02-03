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Скандальный "Рот" вложился в бизнес и купил клуб в Далласе

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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3 февраля, 13:28
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Легендарный Майк Матусов нашел, куда вложить заработанные на WSOP деньги. Игрок решил поднять покерную индустрию в Далласе
Майк Матусов купил клуб Poker House of Dallas
Майк Матусов купил клуб Poker House of Dallas / Фото: Pokeroff

В начале января скандальный игрок Даг Полк приобрел покерный клуб в Техасе. Парень уже давно не был замечен за овальным столом, больше концентрируясь на подкастах.

По тому же пути решил пойти другой неординарный игрок Майк Матусов. Американец неплохо отыграл на последней WSOP, заработав 26 тысяч долларов. Их он и решил вложить в новый бизнес.

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На своей странице в Twitter Матусов рассказал, что купил клуб в Далласе и назвал его Poker House of Dallas. Сумма сделки остается неизвестной. Город выбран неслучайно.

За последний год в Далласе было закрыто два крупных покер-рума, которые не пережили кризис, связанный с пандемией коронавируса. Теперь же местные власти ослабили ограничения и спрос на офлайн-покер повысился.

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Пока что Poker House of Dallas проработал неделю под руководством покериста и играли в нем лишь кэш-игры. В феврале же планируется премиальный турнир с призовым фондом 250 тысяч долларов.

Игрок запомнился за столом не только успехами в турнирах, но и резкими и скандальными высказываниями в адрес оппонентов. За это ему дали символическое прозвище "Рот". Всего же за карьеру Майк заработал 9,9М долларов, выиграв четыре браслета WSOP.

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