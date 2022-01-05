Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇰🇿 Майдан в Казахстане ⚽ Челси - Тоттенхэм: онлайн 💼 Политические прогнозы 2022 🎄 Готовим на Рождество
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

А что скажет жена? Скандальный покерист на пенсии приобрел крупнейший покер-рум Техаса

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 января, 20:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Даг Полк уже давно завязал с крупными турнирами, а теперь решил сам вложиться в организацию крупных покерных ивентов
Даг Полк вложился в покер-рум "Lodge"
Даг Полк вложился в покер-рум "Lodge"

Долгое время Даг Полк считался не только одним из лучших хедз-ап игроков в истории, но и довольно скандальным покеристом. Правда, уже несколько лет Полк не играет на крупных турнирах и сосредоточился на подкастах про покер.

А в ноябре Даг женился на своей девушке Кейтлин, с которой встречался уже давно. Женитьба даже заставила покериста сменить место проживания, из Лас-Вегаса Полк перебрался в Техас.

Реклама

Там же покерист решил заняться бизнесом. На своей страничке в Instagram Даг рассказал, что стал совладельцем крупнейшего покер-рума Остина (столица Техаса) "Lodge".

Даг Полк, Эндрю Ним и Брэд Оуэн

В заведение Полк вложился вместе с двумя известными блогерами Эндрю Нимом и Брэдом Оуэном. Ожидается, что именно Даг будет управлять покер-румом, так как оба его компаньона проживают в Лас-Вегасе.

Реклама

Читайте также: ТОП-5 киберспортсменов, которые начали играть в покер

Само заведение оснащено 60 столами, а также отреставрированным отелем, что делает его центром покерной индустрии Техаса. Полк пообещал, что будет играть там по несколько раз в месяц. Уже в ближайшее время трое парней обещают организовать большой турнир с гарантией 1 миллион долларов.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Покер
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
ЯНВАРЬ
Майкл Мизраки
Майкл Мизраки
Марша Ваггонер
Марша Ваггонер
Джей Си Тран
Джей Си Тран
Али Имсирович рвет всех в 2021 году
Али Имсирович
Кэри Катц
Кэри Катц
1/2
Дни рождения января
Опрос
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.4
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
Смотреть весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять