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Скандальний "Рот" вклався у бізнес та купив клуб у Далласі

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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3 лютого, 13:28
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Легендарний Майк Матусов виявив, куди вкласти зароблені на WSOP гроші. Гравець вирішив підняти індустрію покеру в Далласі
Майк Матусов купив клуб Poker House of Dallas
Майк Матусов купив клуб Poker House of Dallas / Фото: Pokeroff

На початку січня скандальний гравець Даг Полк придбав покерний клуб у Техасі. Хлопця вже давно не було помічено за овальним столом, більше концентруючись на подкастах.

Тим же шляхом вирішив піти інший неординарний гравець Майк Матусов. Американець непогано відіграв на останній WSOP, заробивши 26 тисяч доларів. Їх він і вирішив вкласти у новий бізнес.

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На своїй сторінці у Twitter Матусов розповів, що купив клуб у Далласі та назвав його Poker House of Dallas.Сума угоди залишається невідомою. Місто обрано невипадково.

За останній рік у Далласі було закрито два великі покер-руми, які не пережили кризу, пов'язану з пандемією коронавірусу. Тепер місцева влада послабила обмеження і попит на офлайн-покер підвищився.

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Поки що Poker House of Dallas пропрацював тиждень під керівництвом покериста і грали в ньому лише кеш-ігри. У лютому ж планується преміальний турнір із призовим фондом 250 тисяч доларів.

Гравець запам'ятався за столом не лише успіхами у турнірах, а й різкими та скандальними висловлюваннями на адресу опонентів. За це йому дали символічне прізвисько "Рот". Усього ж за кар'єру Майк заробив 9,9М доларів, вигравши чотири браслети WSOP.

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