Сдавали всего по две карты: в США прошел забавный онлайн-турнир из-за ошибки администратора

Организаторы собирались проводить турнир по Омахе, однако админы покер-рума установили другие правила игры

Ошибка администратора сделала онлайн-турнир по Омахе нескучным / Фото: Getty Images

В США прошел самый забавный онлайн-турнир по Омахе PLO. Всему виной – глюк системы и ошибка администраторов.

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В закрытой резервации покер-рума WSOP для жителей штата Пенсильвания был намечен турнир по Омахе PLO с прогрессивным нокаутом. Бай-ин ивента составил лишь за 25 долларов, а гарантия – 5 тысяч.

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Правда, администраторы покер-рума намудрили с настройками и в графе, которая отвечает за правила игры, выставили NLH (Безлимитный Холдем). Тем временем, в заголовке турнира значилась именно пот-лимитная Омаха!

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Что и говорить, игроков явно повеселило, когда им на руки стали сдавать по две карты, хотя в Омахе раздается по четыре. Зато появился повод посоревноваться в остроумии:

"Ребят, можно нам, пожалуйста, побольше карт?"

"Да какая разница. Всё равно ведь можно использовать только две карты"

"Две с префлопа, по одной на флопе и тёрне. Новый формат турнира Crazy Hold'em Plold'em"

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Чем закончился ивент – пока неизвестно, однако велика вероятность того, что он был отменен и бай-ины были возвращены покеристам.