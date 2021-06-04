Учим играть в покер: правила Омахи и главные отличия от Техасского Холдема

Рассказываем принципы игры в один из самых популярных видов покера и основные различия с более популярным Холдемом

Омаха - один из разновидностей покера / Фото: Getty Images

Мир покера насчитывает множество разнообразных игр. Одним из самых популярных видов является Омаха. Игра имеет схожие правила с Техасским Холдемом, однако при этом есть немало различий. Расскажем же о них.

Сходства Омаха и Холдема многочисленны. Она имеет те же раунды торгов – префлоп, флоп, терн и ривер. Два игрока перед флопом ставят большой и маленький блайнды. После каждой стадии проходит круг торгов, где у игроков есть опции пропустить ход и остаться в игре (CHECK), сделать ставку (BET), поддержать ставку (CALL), повысить ставку (RAISE) или сбросить карты (FOLD). Кроме того, комбинации и их старшинство такое же, как и в Холдеме. Предлагаем детальнее узнать про комбинации в покере.

В чем же отличия? Может показаться, что их немного, но они очень существенны. Главное отличие Омахи от Холдема – на руки игрокам раздается по 4 карты, а не по две. Таким образом, омашисты складывают комбинацию пяти карт из девяти возможных. Кроме того, для составления комбинации игроки в Омаху должны использовать исключительно две карты на руках и три – на столе. К примеру, если на столе лежат четыре пики и у игрока на руках пика, то, в отличие от игрока в Холдем, у омашиста флеша не будет. Для того, чтобы иметь такую комбинацию, игрок должен иметь две пики на руках, после чего получить три такие же масти на столе.

Есть три вида Омахи. Первый – с лимитированными ставками, где покер-рум сам регулирует их размер. Второй называется пот-лимит, когда размер ставки ограничен размером игрового банка. Эта разновидность Омахи (PLO) является самым популярным вариантом этой игры. Третья разновидность – безлимитная Омаха, когда максимальная ставка ограничена стеком игрока.

ОСОБЕННОСТИ. Учитывая количество карт, нетрудно догадаться, что высокие комбинации (флеш, фулл-хаус, каре) чаще встречаются в Омахе, чем в Холдеме. В то же время шанс выиграть с парой или даже сетом значительно ниже, ведь у соперников высокие шансы перебить данную комбинацию. Кроме того, в Омахе очень часто выпадают "дро" (незавершенная комбинация без 1-2 карт), поэтому неопытные игроки могут вестись на эту "уловку".

СОВЕТ. Эксперты советуют поддерживать ставку на префлопе только в том случае, если у вас на руках есть сочетаемая пара карт. Причем даже готовая пара на руках – это не признак того, что вам необходимо идти в игру. Например, хорошим вариантом является пара валетов (J♦ J♠) и дама (Q♠), которая открывает игроку "путь" к сету, флешу, стриту, каре и даже роял-флешу.