Что взять с собой на покер? Пять важных вещей для каждого игрока

Покерные турниры зачастую затягиваются на долгие часы, поэтому важно хорошо подготовиться к ним

Солнцезащитные очки - незаменимый аксессуар для покеристов / Фото: Getty Images

Покеристы по-разному готовятся к важным турнирам. Суеверные игроки встают с кровати с нужной ноги, читают гороскоп и одевают одежду одного цвета.

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Другие игроки ведут себя вызывающе, чтобы произвести впечатление на соперников. И тем не менее, есть стандартный набор вещей, которые покеристы зачастую берут с собой за стол.

ВОДА

Холодные напитки в жару

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Вода – это в принципе важнейший элемент для выживания человека. Особенно, когда его ожидают большие нагрузки. Турниры по покеру вполне можно сравнить с марафоном.

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После нескольких часов игры из-за потраченной энергии игроков настигает жажда. Не поленитесь взять с собой бутылочку любимой воды, желательно негазированной. Не всегда покер-румы оснащают залы кулерами, а стоимость воды в баре зачастую завышена.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

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Очки за столом нужны для не только того, чтобы тебя не могли "прочитать" оппоненты. Важно также прятать свои глаза, чтобы незаметно следить за действиями соперников.

Да и если вы захотите блефовать, очень важно не выдать свои эмоции другим игрокам. Дадите слабину на долю секунды – и ваша ставка прогорела. Очки пришли бы вам на помощь.

НАУШНИКИ

/ Фото: Pexels

Многие игроки приходят за покерный стол, чтобы общаться с другими людьми. Даже если эти другие люди не сильно настроены на разговор. Такие покеристы могут находиться рядом с вами.

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Если вдруг рядом с вами сел сверхразговорчивый оппонент, который хочет сбить вас с толку, наушники помогут вам отгородиться от него. Необязательно даже музыку включать, достаточно просто приглушить звук со стороны, чтобы сконцентрироваться.

ТОЛСТОВКА

Люди используют толстовку в холодную пору года, чтобы сохранять тепло. Причем здесь покер? Все просто, в любой момент организаторы могут включить кондиционер в помещении.

Если вдруг вам станет холодно, позаботьтесь о том, чтобы надеть теплую одежду. Некомфортные условия в зале помешают вам принимать обдуманные решения и просто выведут вас из состояния гармонии.

ДЕЗИНФЕЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

/ Фото: freepik.com

Дело не только в бушующей вокруг пандемии. Покерный стол крайне далек от стерильности. В покер-румах на фишках часто скапливается грязь от других игроков. Дезинфицирующее средство для рук в этой ситуации вам явно не помешает.