Здавали всього по дві карти: в США пройшов кумедний онлайн-турнір через помилку адміністратора

Організатори збиралися проводити турнір з Омахи, однак адміни покер-руму встановили інші правила гри

Помилка адміністратора зробила онлайн-турнір з Омахи не нудним / Фото: Getty Images

У США пройшов найзабавніший онлайн-турнір з Омахи PLO. Всьому виною – глюк системи і помилка адміністраторів .

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У закритій резервації покер-руму WSOP для жителів штату Пенсільванія був намічений турнір з Омахи PLO з прогресивним нокаутом. Бай-ін івенту склав лише за 25 доларів, а гарантія – 5 тисяч.

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Правда, адміністратори покер-руму намудрували з настройками і в графі, яка відповідає за правила гри, виставили NLH (Безлімітний Холдем). Тим часом, в заголовку турніру значилася саме піт-лімітна Омаха!

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Що й казати, гравців явно повеселило, коли їм на руки стали здавати по дві карти, хоча в Омасі роздаються по чотири. Зате з'явився привід позмагатися в дотепності:

"Хлопців, можна нам, будь ласка, побільше карт?"

"Та яка різниця. Все одно можна використовувати тільки дві карти"

"Дві з префлопу, по одній на флопі та терні. Новий формат турніру Crazy Hold'em Plold'em"

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Чим закінчився івент – поки невідомо, проте велика ймовірність того, що він був скасований і бай-іни були повернуті покеристам.