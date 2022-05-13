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Сборная Украины едет на Кубок Наций! Когда турнир и кто вошел в состав

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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13 мая, 18:37
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Наша команда по матч-покеру отправится в Северную Македонию на защиту чемпионского титула, добытого в 2020 году
Кубок Наций по матч-покеру пройдет в Северной Македонии
Кубок Наций по матч-покеру пройдет в Северной Македонии

Украинский спорт понемногу возобновляется после начала войны с Россией. К примеру, футбольная сборная готовится к битве за путевку на ЧМ-2022 с Шотландией и уже добыла первую победу во время войны.

Ожидают свои сражения и украинские покеристы. С 23 по 27 мая в Северной Македонии состоится Кубок Наций – чемпионат мира по матч-покеру.

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Одним из участников является наша команда. Ивент пройдет в небольшом городке Гевгелия на границе с Грецией. Участниками Кубка Наций станут 14 сборных:

  • Австрия
  • Израиль
  • Германии
  • Исландия
  • Индия
  • Италия
  • Казахстан
  • Литва
  • Северная Македония
  • Монголия
  • Сингапур
  • Украина
  • Швейцария
  • Эстония

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В состав нашей команды вошли семеро игроков. Среди них нашлось место как опытным покеристам, так и дебютантам:

  • Артем Кобылинский (капитан команды)
  • Анна Мазно
  • Владимир Дрокин
  • Иванна Соя
  • Василий Забродский
  • Александр Петрик
  • Игорь Котик

Отметим, что наша сборная является двукратным чемпионом мира по матч-покеру. Впервые Украина выступила на Кубке Наций в 2019 году и сходу его выиграла. А спустя год нашей команде удалось защитить титул.

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Спонсорами нашей команды являются компания PariMatch Ukraine, а также крупнейший онлайн-рум страны PokerMatch. Совместно со Всеукраинской федерацией спортивного покера спонсоры берут на себя все организационные вопросы, касающиеся нашей сборной.

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