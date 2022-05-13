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Збірна України їде на Кубок Націй! Коли турнір та хто увійшов до складу

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
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13 травня, 18:37
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Наша команда по матч-покеру відправиться до Північної Македонії на захист чемпіонського титулу, здобутого у 2020 році
Кубок Націй з матч-покеру пройде в Північній Македонії
Кубок Націй з матч-покеру пройде в Північній Македонії

Український спорт поступово відновлюється після початку війни з Росією. Наприклад, футбольна збірна готується до битви за путівку на ЧС-2022 із Шотландією і вже здобула першу перемогу під час війни.

Чекають на свої битви і українські покеристи. З 23 по 27 травня у Північній Македонії відбудеться Кубок Націй – чемпіонат світу з матч-покеру.

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Одним з учасників є наша команда. Івент пройде у невеликому містечку Гевгелія на кордоні з Грецією. Учасниками Кубка Націй стануть 14 збірних:

  • Австрія
  • Ізраїль
  • Німеччини
  • Ісландія
  • Індія
  • Італія
  • Казахстан
  • Литва
  • Північна Македонія
  • Монголія
  • Сінгапур
  • Україна
  • Швейцарія
  • Естонія

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До складу нашої команди увійшли семеро гравців. Серед них знайшлося місце як досвідченим покеристам, так і дебютантам:

  • Артем Кобилинський (капітан команди)
  • Анна Мазно
  • Володимир Дрокін
  • Іванна Соя
  • Василь Забродський
  • Олександр Петрик
  • Ігор Котик

Зазначимо, що наша збірна є дворазовим чемпіоном світу з матч-покеру. Вперше Україна виступила на Кубку Націй у 2019 році та одразу його виграла. А за рік нашій команді вдалося захистити титул.

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Спонсорами нашої команди є PariMatch Ukraine, а також найбільший онлайн-рум країни PokerMatch. Спільно зі Всеукраїнською федерацією спортивного покеру спонсори беруть на себе всі організаційні питання щодо нашої збірної.

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