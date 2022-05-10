Мировая серия покера 2022 стартует 31 мая. Правила участия и расписание турниров WSOP

В Лас-Вегасе близится старт очередной WSOP, в ходе которой разыграют 89 золотых браслетов

WSOP 2022 пройдет с 31 мая по 21 июля

В ноябре прошлого года подошла к концу Мировая серия покера 2021. Это была первая WSOP с начала пандемии коронавируса, которая прошла в живом режиме.

А уже в конце мая этого года состоится WSOP 2022. В этот раз организаторы пошли на кардинальные перемены и впервые за 17 лет сменили место проведения. Теперь самая крупная серия в мире пройдет в казино Ballys та Paris.

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Всего с 31 мая по 21 июля будет проведено 89 ивентов, в том числе и 13 онлайн-турниров. В каждом из них по традиции разыграют золотой браслет WSOP. Бай-ины будут варьироваться от 400 долларов до 250 тысяч.

Расписание доступно на официальном сайте WSOP. В этом году организаторы ввели новый ивент – Турнир чемпионов. Он закроет Мировую серию покера (18-21 июля) и в нем сыграют обладатели всех браслетов 2022 года.

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Вход для них будет бесплатный. Участники разыграют призовой фонд в 1 миллион долларов. Что же касается Main Event, то проходить он будет с 3 по 17 июля. Организаторы выделили под него четыре флайта, бай-ин составит 10 тысяч долларов.