Любители покера совместно с PokerMatch собрали миллион для гуманитарной помощи Украине

Крупнейший рум страны продолжает помогать украинцам, которые пострадали от военной агрессии России

PokerMatch собрал миллион гривен на нужды украинцев

С середины марта украинский покер-рум PokerMatch проводит благотворительные турниры, призванные помочь нашим гражданам в войне против России.

Еженедельно в руме проходят ивенты Victory Cup без денежного призового фонда. Все собранные средства отправляются на нужды украинцам, которые пострадали от агрессии фашистов.

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Прошли уже 8 турниров, что позволило компании собрать аж миллион гривен. За это время отыграли более двух тысяч любителей покера, которые не жалели от 100 до 500 гривен бай-ина.

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Это помогло скопить 650 тысяч гривен, к которым PokerMatch добавил еще 350К. На этом рум не останавливается и уже в ближайшее воскресенье, 15 мая, игроков в покер ожидает девятый Victory Cup.

Бай-ин останется небольшим – всего 100 гривен. Все они также отправятся на гуманитарные нужды украинцев. К ним PokerMatch вновь добавит 50 тысяч гривен. Старт ивента – в 18:00 по киевскому времени.

Кроме того, ТОП-50 игроков все же получат свои призы, поскольку рум разыграет 50 тысяч ТМ среди них. Подробные правила участие – на сайте PokerMatch.