Россияне в нокауте! Украинец проучил двух игроков из РФ и заработал 12 тысяч

Денис Чуфарин ударно провел вечер в онлайне, заработав 12 тысяч в двух ивентах

Украинец Денис Чуфарин рвет и мечет в интернете / Фото: Pokernews

Украинский покерист Денис Чуфарин является одним из лучших игроков страны по Short Deck. Это укороченный вид Холдема, в котором принимают участие карты от шестерки до туза.

На днях в одном из крупнейших онлайн-румов стартовала серия турниров Short Deck Series. Денис принял участие в двух ивентах за день и в обоих сумел триумфовать.

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Чуфарин зашел в ивент Short Deck Asia High Roller с бай-ином 888 долларов, который собрал 27 входов и перебил изначальную гарантию в 20К. В хедз-апе Денис одолел россиянина Алексея Петрова.

Это позволило ему взять главный приз турнира – 9,8 тысячи долларов. К слову, третью позицию в турнире занял еще один украинец Алексей Меженков с 5,5К призовых.

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После этого успеха Чуфарин залетел на нокаут-ивент Short Deck Bounty за 105 долларов. Турнир собрал 73 игроков, недобрав всего 700 долларов до гарантии.

Денис сумел взять верх над оппонентами, одолев в дуэли также россиянина под ником begginyou. За триумф вместе с баунти Чуфарин получил 2,2 тысячи, что позволило ему пополнить свой банкролл на 12К за один всего вечер.