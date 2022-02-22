Гра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🔴 Загострення в ООС 🤐 Фейки про Донбас 🎒 Тривожна валізка
poker
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Росіяни у нокауті! Українець провчив двох гравців із РФ та заробив 12 тисяч

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 лютого, 17:58
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Денис Чуфарін ударно провів вечір в онлайні, заробивши 12 тисяч у двох івентах
Українець Денис Чуфарін рве та мече в інтернеті
Українець Денис Чуфарін рве та мече в інтернеті / Фото: Pokernews

Український покерист Денис Чуфарін є одним з найкращих гравців країни з Short Deck. Це укорочений вид Холдему, у якому беруть участь карти від шістки до туза.

Днями в одному з найбільших онлайн румів стартувала серія турнірів Short Deck Series. Денис взяв участь у двох івентах за день та в обох зумів тріумфувати.

Реклама

Занурення у покер

Чуфарін зайшов до івенту Short Deck Asia High Roller з бай-іном 888 доларів, який зібрав 27 входів і перебив початкову гарантію у 20К. У хедз-апі Денис здолав росіянина Олексія Петрова.

Це дозволило йому взяти головний приз турніру – 9,8 тисячі доларів. До речі, третю позицію у турнірі зайняв ще один українець Олексій Меженков із 5,5К призових.

Реклама

Читайте також: Ілон Маск найняв російського покериста розподіляти мільярди на благодійність

Після цього успіху Чуфарін залетів на нокаут-івент Short Deck Bounty за 105 доларів. Турнір зібрав 73 гравці, недобравши всього 700 доларів до гарантії.

Денис зумів узяти гору над опонентами, здолавши в дуелі також росіянина під ніком begginyou. За тріумф разом із баунті Чуфарін отримав 2,2 тисячі, що дозволило йому поповнити свій банкрол на 12К за один вечір.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини покеру
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.8
5
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.5
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти